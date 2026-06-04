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El futuro de la pick-up de Toyota podría derivarse del Corolla Cross. (Foto: BlogAuto)
El futuro de la pick-up de Toyota podría derivarse del Corolla Cross. (Foto: BlogAuto)
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Por Redacción EC

Toyota parece estar cada vez más cerca de ingresar a un segmento donde todavía no tiene presencia en Sudamérica. Nuevas fotos espía captadas durante pruebas en Brasil revelan el desarrollo avanzado de una camioneta compacta que tendría como base al Corolla Cross y que apuntaría directamente a modelos como la Fiat Toro, la Ford Maverick y la Chevrolet Montana.

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