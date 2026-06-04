Toyota parece estar cada vez más cerca de ingresar a un segmento donde todavía no tiene presencia en Sudamérica. Nuevas fotos espía captadas durante pruebas en Brasil revelan el desarrollo avanzado de una camioneta compacta que tendría como base al Corolla Cross y que apuntaría directamente a modelos como la Fiat Toro, la Ford Maverick y la Chevrolet Montana.

Aunque la marca japonesa aún no ha confirmado oficialmente el proyecto ni su nombre comercial, diversos medios especializados coinciden en que se trataría de una pick-up monocasco desarrollada sobre la plataforma TNGA-C, la misma arquitectura utilizada por el Corolla y el Corolla Cross.

Las imágenes más recientes muestran una unidad de pruebas con carrocería de doble cabina y un diseño que, si bien comparte algunos elementos estructurales con el SUV, exhibe proporciones propias de una camioneta. Según reportes provenientes de Brasil, Toyota habría realizado modificaciones importantes en la distancia entre ejes y en la sección posterior para integrar una tolva de carga sin comprometer el confort de marcha.

El nuevo modelo se posicionaría por debajo de la conocida Toyota Hilux, convirtiéndose en una alternativa orientada a quienes buscan la versatilidad de una camioneta, pero con un comportamiento más cercano al de un SUV. La fórmula no es nueva: precisamente ese concepto ha impulsado el éxito de propuestas como la Ford Maverick, la Fiat Toro, la Renault Oroch, la VW Saveiro y la Chevrolet Montana en varios mercados de la región.

Foto espía de la futura pick-up compacta de Toyota. (Foto: BlogAuto) / BlogAuto

En el apartado mecánico, las versiones de entrada podrían recurrir al conocido motor de 2,0 litros presente en el Corolla Cross, asociado a una transmisión CVT. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos sería la posible incorporación de una variante híbrida enchufable (PHEV), tecnología que permitiría a Toyota diferenciarse frente a varios de sus rivales directos.

Diversos reportes señalan que esta configuración combinaría un motor de combustión con dos motores eléctricos y tracción integral electrónica, siguiendo la estrategia de electrificación que la marca viene impulsando a nivel global.

Por ahora, el proyecto continúa en fase de pruebas, pero todo apunta a que su debut regional podría producirse durante 2027. De concretarse, Toyota sumaría una nueva pieza a su portafolio regional y entraría a competir en un segmento que ha ganado protagonismo gracias a la creciente demanda de vehículos con enfoque dual: confort de SUV y practicidad de pick-up.