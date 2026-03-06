La Asociación Automotriz del Perú publicó su informe anual sobre el sector automotor. Según el documento, se registraron 20.628 ventas en enero de 2026, lo que implicó un crecimiento de 24% frente a lo logrado en el mismo mes de 2025. El informe también muestra la lista de marcas de autos más vendidas en el Perú, siendo Toyota la líder indiscutible con 4.089 ventas. Pero, ¿qué otras marcas le siguen? Aquí te lo contamos.

En la segunda, tercera y cuarta posición se mantienen sólidas las mismas marcas que ocuparon esos lugares en el acumulado de ventas de 2025. Nos referimos a Kia, Hyundai y Changan, que concretaron 1.942, 1.661 y 1.322 ventas, respectivamente.

El Toyota Hilux está vigente desde 1968 y actualmente se comercializa su octava generación. (Foto: Toyota) / Toyota

No obstante, los cambios importantes llegan a partir de la quinta posición. En 2025 el quinto lugar fue ocupado por Chevrolet, pero en este inicio de 2026 Jetour, que terminó el pasado año en la novena posición, avanzó hasta el quinto lugar con 1.231 ventas. Esta firma china llega impulsada por las ventas de su modelo X70.

Otro gigante de la industria que también escaló posiciones fue Ford, que pasó de la séptima a la sexta posición con 959 ventas. Esta firma no solo ofrece vehículos 4x4 potentes, sino también SUV citadinos como el Territory, que fue su modelo más vendido en 2025.

Nuevo diseño exterior del Ford Territory. (Foto: CarMotor) / CarMotor

En el séptimo lugar se ubica Chevrolet, con 860 ventas concretadas. A diferencia de las dos marcas anteriores, que crecieron más de 50%, esta firma estadounidense solo creció 2,6% frente a lo logrado en el mismo mes del año pasado y, por esa razón, retrocedió posiciones en el ránking.

La firma china JAC conservó la octava posición con 798 unidades colocadas. Si bien creció, no fue suficiente para escalar posiciones.

El Geely Starray AWD destaca por su diseño moderno y líneas afiladas, pensado para enfrentar tanto la ciudad como rutas largas con mayor estabilidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Después aparece Geely, que pasó de la décima posición en 2025 a la novena casilla a inicios de 2026. Esta firma china vendió 746 unidades y sigue impulsada por las ventas de su gama Ray, con modelos como el Coolray, Cityray y Starray.

Finalmente, la décima posición fue ocupada por DFSK, que concretó 711 ventas. Esta firma china cerró 2025 en la sexta casilla, pero su crecimiento moderado de 13,8% y la competencia agresiva derivaron en un retroceso en este inicio de año.



