El Jetour X70 fue el segundo modelo de carro más vendido en el Perú, solo detrás del Toyota Hilux. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca Canales
La Asociación Automotriz del Perú publicó su informe anual sobre el sector automotor. Según el documento, se registraron 20.628 ventas en enero de 2026, lo que implicó un crecimiento de 24% frente a lo logrado en el mismo mes de 2025. El informe también muestra la lista de marcas de autos más vendidas en el Perú, siendo Toyota la líder indiscutible con 4.089 ventas. Pero, ¿qué otras marcas le siguen? Aquí te lo contamos.

