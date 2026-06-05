Hoy, la conectividad es parte esencial de la vida diaria de millones de peruanos. Estudiar, trabajar, emprender, entretenerse, realizar trámites o mantenerse en contacto con familiares y amigos depende cada vez más de contar con una conexión estable y de calidad.

Por ello, la inversión en telecomunicaciones tiene un impacto directo en la experiencia de los usuarios. Cada nuevo despliegue de infraestructura, cada mejora de red y cada avance tecnológico se traduce en una mejor experiencia para las personas: conexiones más estables, mayor capacidad para navegar, mejores velocidades y una red preparada para responder a las crecientes necesidades digitales del país.

En ese contexto, Claro Perú lideró por sexto año consecutivo la inversión en el sector telecomunicaciones durante el 2025, destinando aproximadamente S/1,411 millones al fortalecimiento y expansión de su infraestructura de red. De acuerdo con el informe “Análisis del Desempeño Financiero del Sector Telecomunicaciones en el año 2025” elaborado por OSIPTEL, esta cifra representa el 35.7% de toda la inversión realizada en el sector durante el año.

¿Y qué significa esto para los usuarios? Significa contar con una red mejor preparada para acompañar las actividades que hoy forman parte de la vida cotidiana: videollamadas más estables, clases virtuales sin interrupciones, entretenimiento en streaming con mayor calidad, videojuegos en línea con mejor desempeño y una experiencia móvil más confiable en los momentos que más importa.

Además, esta inversión permite seguir desarrollando propuestas que entregan más valor a los clientes. Un ejemplo es Full Claro, que integra los servicios móviles y del hogar para ofrecer beneficios adicionales como más velocidad de internet, más gigas para navegar, descuentos en equipos y ventajas exclusivas para quienes eligen tener ambos servicios con Claro.

Más allá de las cifras, lo realmente importante es el impacto positivo que estas inversiones generan en la vida de millones de personas. Porque cuando una red mejora, mejoran también las oportunidades para estudiar, trabajar, emprender, comunicarse y acceder al mundo digital.

Con esta visión, Claro Perú continúa apostando por acercar más y mejores experiencias de conectividad a los peruanos, impulsando el desarrollo digital del país y contribuyendo a construir un futuro con más oportunidades para todos.

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