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Resumen

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Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza de ventajas comparativas a competitivas (Foto: Morguefile.com)
Ben Schneider, PhD en Administración de Empresas, analiza de ventajas comparativas a competitivas (Foto: Morguefile.com)
Por Ben Schneider

El reordenamiento geopolítico global y las nuevas estrategias de producción impulsadas por el ‘nearshoring’ han abierto una ventana histórica para los países latinoamericanos. La búsqueda de cadenas de suministro descentralizadas, más seguras y cercanas a los grandes mercados, especialmente a Estados Unidos y Europa, ha colocado a la región en una posición privilegiada para atraer inversiones y promover una nueva etapa de industrialización tecnológica.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.