Si estás desempleado o tu familia tiene bajos ingresos hasta el punto de que no le alcanza para comprar comida suficiente con sus propios recursos, hay una gran noticia para ti: en Chicago se están entregando alimentos gratis. En los siguientes párrafos, te damos a conocer los horarios y puntos de entrega del 5 al 7 de junio para que no pierdas la oportunidad de conseguir productos para tu despensa. Esta iniciativa busca reducir la inseguridad alimentaria y asegurar que comunidades vulnerables —incluidos migrantes, adultos mayores y familias con niños— tengan acceso a comida básica y nutritiva. Cabe precisar que no se trata de un programa único del gobierno de la ciudad, sino una red de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias y religiosas.
“Comience a tener acceso a una diversa selección de alimentos saludables y obtenga ayuda del Banco de Alimentos de Chicago para avanzar hacia un futuro más estable y con seguridad alimentaria”, se lee en el sitio web Greater Chicago Food.
HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN CHICAGO DEL 5 AL 7 DE JUNIO
A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 5 al domingo 7 de junio.
ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Chicago Lights
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|312-640-2571
|9:30 AM - 11:30 AM
|Our Lady of the Holy Family
|1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607
|312-519-6200
|1:30 PM - 3:30 PM
|Pilsen Food Pantry
|2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608
|773-812-3150
|10:00 AM - 1:30 PM
|Pilsen Wellness Center, Inc.
|2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608
|773-579-8932
|10:00 AM - 12:00 PM
|Wells Temple of Deliverance Community Dev Center
|2739 W Madison St, Chicago, IL 60613
|773-533-6817
|1:00 PM - 3:00 PM
|Greater Holy Temple COGIC
|246 N California Ave, Chicago, IL 60612
|773-722-9430
|1:00 PM - 4:00 PM
|Marillac St Vincent Family Services
|2859 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612
|773-584-4539
|10:00 AM - 12:30 PM
|Harbor Light Corps
|825 N Christiana Ave, Chicago, IL 60651
|312-667-2380
|1:00 PM - 3:00 PM
|Carey Tercentenary AME Church
|1448 S Homan Ave, Chicago, IL 60623
|773-886-1700
|1:00 PM - 3:00 PM
|El Mercadito
|3533 West North Avenue, Chicago, IL 60647
|773-525-1777
|11:00 AM - 2:00 PM
|New Community Covenant Church
|2649 N Francisco Ave, Chicago, IL 60647
|773-570-0108
|12:00 PM - 3:00 PM
|Above and Beyond Free Food Pantry
|817 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624
|773-823-1660
|12:00 PM - 3:00 PM
|Nourishing Hope — Sheridan Market
|3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613
|773-525-1777
|11:00 AM - 3:00 PM
|Kenwood UCC Soup Kitchen
|4608 South Greenwood Avenue, Chicago, IL 60653
|773-536-9059
|8:30 AM - 1:00 PM
|Second Faith Temple COGIC
|424 E 49th St, Chicago, IL 60615
|708-308-1228
|6:00 PM - 8:00 PM
|Fuel Movement Community Organization
|4248 W Cermak, Chicago, IL 60641
|(teléfono no proporcionado)
|2:00 PM - 5:00 PM
ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Pilgrim Rest MBC
|1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612
|773-398-9249
|12:00 PM - 2:00 PM
|St Teresa of Avila Parish
|1950 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614
|773-405-4503
|9:30 AM - 11:30 AM
|Care For Friends
|530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614
|773-932-1010
|10:30 AM - 12:30 PM
|Mount Ridge Baptist Church
|2658 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612
|773-826-7000
|9:00 AM - 11:00 AM
|Manna For Life
|2704 W North Ave, Chicago, IL 60647
|773-384-2200
|10:00 AM - 1:00 PM
|Breakthrough Urban Ministries Inc.
|3334 W Carroll Ave, Chicago, IL 60624
|872-444-8260
|10:00 AM - 12:00 PM
|Our Lady of Tepeyac Parish
|3047 W Cermak Rd, Chicago, IL 60623
|773-521-8400
|9:00 AM - 11:00 AM
|Chicago Le Moyne St Church of God
|3301 W LeMoyne St, Chicago, IL 60651
|312-900-5044
|1:00 PM - 4:00 PM
|Chicago - LeMoyne Street Church of God
|3301 W Le Moyne St, Chicago, IL 60651
|(teléfono duplicado arriba)
|1:00 PM - 4:00 PM
|Harris Temple AOH Church
|4138 S Cottage Grove Ave, Chicago, IL 60653
|773-536-9138
|11:00 AM - 1:00 PM
|Above and Beyond Free Food Pantry
|817 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624
|773-823-1660
|10:00 AM - 12:00 PM
|Keystone Baptist Church
|4035 W Maypole Ave, Chicago, IL 60624
|773-638-7383
|10:00 AM - 12:00 PM
|Garfield Park Community Worship Center
|4100 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60624
|(teléfono no proporcionado)
|11:00 AM - 1:00 PM
|Nourishing Hope — Sheridan Market
|3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613
|773-525-1777
|11:00 AM - 3:00 PM
|Metropolitan Community Church
|4610 S Prairie Ave, Chicago, IL 60653
|773-536-2046
|11:00 AM - 1:00 PM
|Pan de Vida Food Pantry
|2701 S Lawndale Ave, Chicago, IL 60623
|773-762-0270
|9:00 AM - 12:00 PM
|Our Lady of Fatima
|2751 W 38th Pl, Chicago, IL 60632
|773-575-2458
|10:00 AM - 12:00 PM
|United for Better Living Inc.
|4540 W Washington Blvd, Chicago, IL 60624
|773-261-3309
|10:00 AM - 12:00 PM
ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO
A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:
|Organización
|Dirección
|Teléfono
|Horario
|Meals Ministry
|126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611
|312-787-2729
|4:00 PM - 5:30 PM
|Legler Regional Library
|115 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624
|312-746-7730
|1:00 PM - 4:00 PM
|Fuel Movement Community Organization
|4248 W Cermak, Chicago, IL 60641
|(teléfono no proporcionado)
|9:00 AM - 12:00 PM
|North Shore SDA Church
|5220 N California Ave, Chicago, IL 60625
|773-561-0282
|10:00 AM - 12:00 PM
|United Church of Rogers Park
|1545 W Morse Ave, Chicago, IL 60626
|773-761-2500
|4:00 PM - 6:00 PM
|Chicago Stratford Memorial SDA Church
|500 W 119th St, Chicago, IL 60628
|773-928-0167
|1:00 PM - 3:00 PM
|(duplicado) Chicago Stratford Memorial SDA Church
|500 W 119th St, Chicago, IL 60628
|773-928-0167
|1:00 PM - 3:00 PM
|Jerusalem MB Church
|1741 Fillmore St, Gary, IN 46407
|(teléfono no proporcionado)
|11:00 AM - 1:00 PM
|First Baptist Church Pantry
|800 Thornton St, Lockport, IL 60441
|815-838-4004
|12:00 PM - 1:00 PM
|Neighborhood Food Pantries (Immanuel Presbyterian Church)
|29W260 Batavia Rd, Warrenville, IL 60555
|630-386-5711
|1:00 PM - 3:00 PM
|St. Joseph Catholic Church Food Pantry
|112 N Milwaukee Ave, Libertyville, IL 60048
|847-990-1211
|10:00 AM - 12:00 PM
|Morningstar Mission
|350 E Washington, Joliet, IL 60433
|815-722-5780 ext. 227
|7:00 AM - 8:00 AM; 5:00 PM - 6:00 PM
Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Chicago, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.
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