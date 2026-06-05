Una pareja de adultos mayores recibiendo alimentos gratis en un punto de entrega en Chicago (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Una pareja de adultos mayores recibiendo alimentos gratis en un punto de entrega en Chicago (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si estás desempleado o tu familia tiene bajos ingresos hasta el punto de que no le alcanza para comprar comida suficiente con sus propios recursos, hay una gran noticia para ti: en Chicago se . En los siguientes párrafos, te damos a conocer los horarios y puntos de entrega del 5 al 7 de junio para que no pierdas la oportunidad de conseguir productos para tu despensa. Esta iniciativa busca reducir la inseguridad alimentaria y asegurar que comunidades vulnerables —incluidos migrantes, adultos mayores y familias con niños— tengan acceso a comida básica y nutritiva. Cabe precisar que no se trata de un programa único del gobierno de la ciudad, sino una comunitarias y religiosas.

Mira también:

“Comience a tener acceso a una diversa selección de alimentos saludables y obtenga ayuda del Banco de Alimentos de Chicago para avanzar hacia un futuro más estable y con seguridad alimentaria”, se lee en el sitio web Greater Chicago Food.

Se trata de una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días (Foto: Freepik)
Se trata de una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días (Foto: Freepik)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN CHICAGO DEL 5 AL 7 DE JUNIO

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 5 al domingo 7 de junio.

ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Chicago Lights126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611312-640-25719:30 AM - 11:30 AM
Our Lady of the Holy Family1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607312-519-62001:30 PM - 3:30 PM
Pilsen Food Pantry2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608773-812-315010:00 AM - 1:30 PM
Pilsen Wellness Center, Inc.2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608773-579-893210:00 AM - 12:00 PM
Wells Temple of Deliverance Community Dev Center2739 W Madison St, Chicago, IL 60613773-533-68171:00 PM - 3:00 PM
Greater Holy Temple COGIC246 N California Ave, Chicago, IL 60612773-722-94301:00 PM - 4:00 PM
Marillac St Vincent Family Services2859 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612773-584-453910:00 AM - 12:30 PM
Harbor Light Corps825 N Christiana Ave, Chicago, IL 60651312-667-23801:00 PM - 3:00 PM
Carey Tercentenary AME Church1448 S Homan Ave, Chicago, IL 60623773-886-17001:00 PM - 3:00 PM
El Mercadito3533 West North Avenue, Chicago, IL 60647773-525-177711:00 AM - 2:00 PM
New Community Covenant Church2649 N Francisco Ave, Chicago, IL 60647773-570-010812:00 PM - 3:00 PM
Above and Beyond Free Food Pantry817 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624773-823-166012:00 PM - 3:00 PM
Nourishing Hope — Sheridan Market3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613773-525-177711:00 AM - 3:00 PM
Kenwood UCC Soup Kitchen4608 South Greenwood Avenue, Chicago, IL 60653773-536-90598:30 AM - 1:00 PM
Second Faith Temple COGIC424 E 49th St, Chicago, IL 60615708-308-12286:00 PM - 8:00 PM
Fuel Movement Community Organization4248 W Cermak, Chicago, IL 60641(teléfono no proporcionado)2:00 PM - 5:00 PM

ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Pilgrim Rest MBC1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612773-398-924912:00 PM - 2:00 PM
St Teresa of Avila Parish1950 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614773-405-45039:30 AM - 11:30 AM
Care For Friends530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614773-932-101010:30 AM - 12:30 PM
Mount Ridge Baptist Church2658 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612773-826-70009:00 AM - 11:00 AM
Manna For Life2704 W North Ave, Chicago, IL 60647773-384-220010:00 AM - 1:00 PM
Breakthrough Urban Ministries Inc.3334 W Carroll Ave, Chicago, IL 60624872-444-826010:00 AM - 12:00 PM
Our Lady of Tepeyac Parish3047 W Cermak Rd, Chicago, IL 60623773-521-84009:00 AM - 11:00 AM
Chicago Le Moyne St Church of God3301 W LeMoyne St, Chicago, IL 60651312-900-50441:00 PM - 4:00 PM
Chicago - LeMoyne Street Church of God3301 W Le Moyne St, Chicago, IL 60651(teléfono duplicado arriba)1:00 PM - 4:00 PM
Harris Temple AOH Church4138 S Cottage Grove Ave, Chicago, IL 60653773-536-913811:00 AM - 1:00 PM
Above and Beyond Free Food Pantry817 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624773-823-166010:00 AM - 12:00 PM
Keystone Baptist Church4035 W Maypole Ave, Chicago, IL 60624773-638-738310:00 AM - 12:00 PM
Garfield Park Community Worship Center4100 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60624(teléfono no proporcionado)11:00 AM - 1:00 PM
Nourishing Hope — Sheridan Market3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613773-525-177711:00 AM - 3:00 PM
Metropolitan Community Church4610 S Prairie Ave, Chicago, IL 60653773-536-204611:00 AM - 1:00 PM
Pan de Vida Food Pantry2701 S Lawndale Ave, Chicago, IL 60623773-762-02709:00 AM - 12:00 PM
Our Lady of Fatima2751 W 38th Pl, Chicago, IL 60632773-575-245810:00 AM - 12:00 PM
United for Better Living Inc.4540 W Washington Blvd, Chicago, IL 60624773-261-330910:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:

OrganizaciónDirecciónTeléfonoHorario
Meals Ministry126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611312-787-27294:00 PM - 5:30 PM
Legler Regional Library115 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624312-746-77301:00 PM - 4:00 PM
Fuel Movement Community Organization4248 W Cermak, Chicago, IL 60641(teléfono no proporcionado)9:00 AM - 12:00 PM
North Shore SDA Church5220 N California Ave, Chicago, IL 60625773-561-028210:00 AM - 12:00 PM
United Church of Rogers Park1545 W Morse Ave, Chicago, IL 60626773-761-25004:00 PM - 6:00 PM
Chicago Stratford Memorial SDA Church500 W 119th St, Chicago, IL 60628773-928-01671:00 PM - 3:00 PM
(duplicado) Chicago Stratford Memorial SDA Church500 W 119th St, Chicago, IL 60628773-928-01671:00 PM - 3:00 PM
Jerusalem MB Church1741 Fillmore St, Gary, IN 46407(teléfono no proporcionado)11:00 AM - 1:00 PM
First Baptist Church Pantry800 Thornton St, Lockport, IL 60441815-838-400412:00 PM - 1:00 PM
Neighborhood Food Pantries (Immanuel Presbyterian Church)29W260 Batavia Rd, Warrenville, IL 60555630-386-57111:00 PM - 3:00 PM
St. Joseph Catholic Church Food Pantry112 N Milwaukee Ave, Libertyville, IL 60048847-990-121110:00 AM - 12:00 PM
Morningstar Mission350 E Washington, Joliet, IL 60433815-722-5780 ext. 2277:00 AM - 8:00 AM; 5:00 PM - 6:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Chicago, ingresa al y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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