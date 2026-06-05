Si estás desempleado o tu familia tiene bajos ingresos hasta el punto de que no le alcanza para comprar comida suficiente con sus propios recursos, hay una gran noticia para ti: en Chicago se están entregando alimentos gratis. En los siguientes párrafos, te damos a conocer los horarios y puntos de entrega del 5 al 7 de junio para que no pierdas la oportunidad de conseguir productos para tu despensa. Esta iniciativa busca reducir la inseguridad alimentaria y asegurar que comunidades vulnerables —incluidos migrantes, adultos mayores y familias con niños— tengan acceso a comida básica y nutritiva. Cabe precisar que no se trata de un programa único del gobierno de la ciudad, sino una red de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias y religiosas.

“Comience a tener acceso a una diversa selección de alimentos saludables y obtenga ayuda del Banco de Alimentos de Chicago para avanzar hacia un futuro más estable y con seguridad alimentaria”, se lee en el sitio web Greater Chicago Food.

Se trata de una iniciativa solidaria con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de alimentos durante los próximos días (Foto: Freepik)

HORARIOS Y PUNTOS DE ENTREGA DE COMIDA GRATIS EN CHICAGO DEL 5 AL 7 DE JUNIO

A continuación, los puntos de entrega de comida gratis, del viernes 5 al domingo 7 de junio.

ENTREGA VIERNES 5 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del viernes 5 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Chicago Lights 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 312-640-2571 9:30 AM - 11:30 AM Our Lady of the Holy Family 1334 W. Flournoy St., Chicago, IL 60607 312-519-6200 1:30 PM - 3:30 PM Pilsen Food Pantry 2124 S Ashland Ave, Chicago, IL 60608 773-812-3150 10:00 AM - 1:30 PM Pilsen Wellness Center, Inc. 2319 S Damen Ave, Chicago, IL 60608 773-579-8932 10:00 AM - 12:00 PM Wells Temple of Deliverance Community Dev Center 2739 W Madison St, Chicago, IL 60613 773-533-6817 1:00 PM - 3:00 PM Greater Holy Temple COGIC 246 N California Ave, Chicago, IL 60612 773-722-9430 1:00 PM - 4:00 PM Marillac St Vincent Family Services 2859 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612 773-584-4539 10:00 AM - 12:30 PM Harbor Light Corps 825 N Christiana Ave, Chicago, IL 60651 312-667-2380 1:00 PM - 3:00 PM Carey Tercentenary AME Church 1448 S Homan Ave, Chicago, IL 60623 773-886-1700 1:00 PM - 3:00 PM El Mercadito 3533 West North Avenue, Chicago, IL 60647 773-525-1777 11:00 AM - 2:00 PM New Community Covenant Church 2649 N Francisco Ave, Chicago, IL 60647 773-570-0108 12:00 PM - 3:00 PM Above and Beyond Free Food Pantry 817 South Pulaski Road, Chicago, IL 60624 773-823-1660 12:00 PM - 3:00 PM Nourishing Hope — Sheridan Market 3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613 773-525-1777 11:00 AM - 3:00 PM Kenwood UCC Soup Kitchen 4608 South Greenwood Avenue, Chicago, IL 60653 773-536-9059 8:30 AM - 1:00 PM Second Faith Temple COGIC 424 E 49th St, Chicago, IL 60615 708-308-1228 6:00 PM - 8:00 PM Fuel Movement Community Organization 4248 W Cermak, Chicago, IL 60641 (teléfono no proporcionado) 2:00 PM - 5:00 PM

ENTREGA SÁBADO 6 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del sábado 6 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Pilgrim Rest MBC 1901 W Washington Blvd, Chicago, IL 60612 773-398-9249 12:00 PM - 2:00 PM St Teresa of Avila Parish 1950 N Kenmore Ave, Chicago, IL 60614 773-405-4503 9:30 AM - 11:30 AM Care For Friends 530 W Fullerton Pkwy, Chicago, IL 60614 773-932-1010 10:30 AM - 12:30 PM Mount Ridge Baptist Church 2658 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60612 773-826-7000 9:00 AM - 11:00 AM Manna For Life 2704 W North Ave, Chicago, IL 60647 773-384-2200 10:00 AM - 1:00 PM Breakthrough Urban Ministries Inc. 3334 W Carroll Ave, Chicago, IL 60624 872-444-8260 10:00 AM - 12:00 PM Our Lady of Tepeyac Parish 3047 W Cermak Rd, Chicago, IL 60623 773-521-8400 9:00 AM - 11:00 AM Chicago Le Moyne St Church of God 3301 W LeMoyne St, Chicago, IL 60651 312-900-5044 1:00 PM - 4:00 PM Chicago - LeMoyne Street Church of God 3301 W Le Moyne St, Chicago, IL 60651 (teléfono duplicado arriba) 1:00 PM - 4:00 PM Harris Temple AOH Church 4138 S Cottage Grove Ave, Chicago, IL 60653 773-536-9138 11:00 AM - 1:00 PM Above and Beyond Free Food Pantry 817 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624 773-823-1660 10:00 AM - 12:00 PM Keystone Baptist Church 4035 W Maypole Ave, Chicago, IL 60624 773-638-7383 10:00 AM - 12:00 PM Garfield Park Community Worship Center 4100 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60624 (teléfono no proporcionado) 11:00 AM - 1:00 PM Nourishing Hope — Sheridan Market 3945 N Sheridan Rd, Chicago, IL 60613 773-525-1777 11:00 AM - 3:00 PM Metropolitan Community Church 4610 S Prairie Ave, Chicago, IL 60653 773-536-2046 11:00 AM - 1:00 PM Pan de Vida Food Pantry 2701 S Lawndale Ave, Chicago, IL 60623 773-762-0270 9:00 AM - 12:00 PM Our Lady of Fatima 2751 W 38th Pl, Chicago, IL 60632 773-575-2458 10:00 AM - 12:00 PM United for Better Living Inc. 4540 W Washington Blvd, Chicago, IL 60624 773-261-3309 10:00 AM - 12:00 PM

ENTREGA DOMINGO 7 DE JUNIO

A continuación, las ubicaciones exactas de los centros de distribución de alimentos gratis, sus teléfonos y horarios de atención del domingo 7 de junio:

Organización Dirección Teléfono Horario Meals Ministry 126 E Chestnut St, Chicago, IL 60611 312-787-2729 4:00 PM - 5:30 PM Legler Regional Library 115 S Pulaski Rd, Chicago, IL 60624 312-746-7730 1:00 PM - 4:00 PM Fuel Movement Community Organization 4248 W Cermak, Chicago, IL 60641 (teléfono no proporcionado) 9:00 AM - 12:00 PM North Shore SDA Church 5220 N California Ave, Chicago, IL 60625 773-561-0282 10:00 AM - 12:00 PM United Church of Rogers Park 1545 W Morse Ave, Chicago, IL 60626 773-761-2500 4:00 PM - 6:00 PM Chicago Stratford Memorial SDA Church 500 W 119th St, Chicago, IL 60628 773-928-0167 1:00 PM - 3:00 PM (duplicado) Chicago Stratford Memorial SDA Church 500 W 119th St, Chicago, IL 60628 773-928-0167 1:00 PM - 3:00 PM Jerusalem MB Church 1741 Fillmore St, Gary, IN 46407 (teléfono no proporcionado) 11:00 AM - 1:00 PM First Baptist Church Pantry 800 Thornton St, Lockport, IL 60441 815-838-4004 12:00 PM - 1:00 PM Neighborhood Food Pantries (Immanuel Presbyterian Church) 29W260 Batavia Rd, Warrenville, IL 60555 630-386-5711 1:00 PM - 3:00 PM St. Joseph Catholic Church Food Pantry 112 N Milwaukee Ave, Libertyville, IL 60048 847-990-1211 10:00 AM - 12:00 PM Morningstar Mission 350 E Washington, Joliet, IL 60433 815-722-5780 ext. 227 7:00 AM - 8:00 AM; 5:00 PM - 6:00 PM

Para conocer más puntos exactos de distribución de alimentos gratis del viernes 5 al domingo 7 de junio en Chicago, ingresa al sitio web United Food Bank y coloca tu ubicación para encontrar el más cercano a ti.

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