El mapa de los grandes centros urbanos de los Estados Unidos podría cambiar en cuestión de tiempo. Durante décadas, Chicago se posicionó dentro del top 3 de las ciudades más pobladas del país, pero los registros demográficos más reciente advierten de un giro inesperado. ¿Es posible que la ‘Ciudad de los Vientos’ pierda su puesto? En esta nota descubrirás qué revelan exactamente las proyecciones del censo y qué áreas amenazan con arrebatarle el puesto.

Desde hace varios años, los expertos en la materia advirtieron sobre la posibilidad de que Chicago sea desplazado de su tercera posición por la ciudad de Houston, situado en Texas, un escenario respaldado por estadísticas.

Se proyectó para el 2015 que Houston superaría a la ‘Ciudad de los Vientos’ como la tercera urbe más poblada para el 2025, pues se proyectaba que su población alcanzaría entre 2.54 y 2.7 millones de habitantes .

Otro informe realizado por Illinois Policy Institute estimó que, de continuar el ritmo demográfico actual, Chicago quedaría por debajo de la ciudad texana en número de habitantes para el año 2035.

Pese a las proyecciones en años anteriores, Chicago mantendrá el tercer puesto de ciudades más grandes de EE. UU. (Crédito: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SCOTT OLSON

A pesar de esta tendencia preocupante, los datos otorgados por la Oficina del Censo de EE. UU. del año 2025 revelan una realidad distinta, pues aseguran que Chicago se mantendrá en dicha posición debido a la población que presenta.

En dicho reporte publicado el pasado 14 de mayo se detalla que el número de habitantes en la ‘Ciudad de los Vientos’ alcanzó los 2,731,585 , registrando una alza demográfica; es más, se amplió la diferencia numérica que sostenía frente a Houston (2,397,315).

Cinco ciudades de Texas presentaron un crecimiento más rápido

Aun con la ligera modificación en estos datos, Texas logró posicionar a cinco de sus ciudades con un crecimiento más acelerado en todo Estados Unidos.

De acuerdo el censo de 2025, cuatro localidades se localizaban en las zonas suburbanas del área metropolitana de Dallas-Fort Worth-Arlington, mientras que la quinta se encontraba situada en los alrededores de Houston .

Houston se ubica en la cuarta posición de las ciudades más pobladas del país. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las ciudades más pobladas hasta el 1 de julio de 2025, según el censo de EE. UU.

Ciudad de Nueva York: 8,584,629 Ciudad de Los Ángeles: 3,869,089 Ciudad de Chicago: 2,731,585 Ciudad de Houston: 2,397,315 Ciudad de Phoenix: 1,665,481 Ciudad de Filadelfia: 1,574,281 Ciudad de San Antonio: 1,548,422 Ciudad de San Diego: 1,406,106 Ciudad de Dallas: 1,329,491 Ciudad de Fort Worth: 1,028,117 Ciudad de Jacksonville: 1,017,689 Ciudad de Austin: 1,002,632 Ciudad de San José: 989,814 Ciudad de Charlotte: 964,784 Ciudad de Columbus: 938,396

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