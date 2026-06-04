A pocos días de finalizar la presente semana, distintas organizaciones comunitarias confirmaron la entrega de alimentos gratis desde el viernes 05 hasta el domingo 07 de junio. Se trata de una iniciativa que pretende apoyar a los residentes del estado de Texas con el propósito de aliviar la carga económica que presentan cada mes. Si estás interesado o conoces a una persona que necesita de esta ayuda, lee los siguientes párrafos para que sepas los horarios y las despensas disponibles.
Decenas de familias del ‘Estado de la Estrella Solitaria" presentan problemas económicos cada mes, ya sea por las deudas o las cuentas que deben pagar. Entonces, no tendrán duda alguna para aceptar cualquier tipo de ayuda que les permita ahorrar.
Ante esta realidad, los bancos de alimentos de Texas distribuyen grandes cantidades de alimentos a cientos de despensas y, de esa manera, sus habitantes pueden acceder en el centro más cercano a su hogar.
Para las fechas indicadas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank están dispuestos a ejecutar esta ayuda. Eso sí, es necesario conocer los horarios y las despensas disponibles, ya que varía en cada comunidad.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 05 al 07 de mayo
- Viernes 05 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Duncanville Outreach Ministry
|202 E Cherry St., Duncanville, TX 75116
|9:30 a.m. a 12 p.m.
|CCD Marillac
|2843 Lapsley St., Dallas, TX 75212
|7:30 a.m. a 5 p.m.
|Crisis Ministries
|114 E. 2nd. Street, Irving, TX 75060
|10 a.m. a 1:15 p.m.
|Salvation Army Dallas
|5302 HARRY HINES BLVD., Dallas, TX 75235
|8:30 a 10 a.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|APH - East Austin Neighborhood Center
|211 Comal Street, Austin, TX 78702
|8 a.m. a 12 p.m.
|APH - Blackland Neighborhood Center
|2005 Salina St., Austin, TX 78722
|8 a.m. a 12 p.m.
|Serafina Pantry at the Ladybird
|1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 78702
|10 a.m. a 12 p.m.
- Sábado 06 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Divine House of Deliverance
|2620 Bishop Allen Ln., Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 12 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Micah 6
|2203 San Antonio St., Austin, TX 78705
|9:30 a 11 a.m.
|Hope Food Pantry Austin
|4001 Speedway, Austin, TX 78751
|9 a 10:30 a.m.
|Greater Mount Zion Baptist Church
|4301 Tannehill Lane, Austin, TX 78721
|8 a.m. a 12 p.m.
|Impact Now Dove Springs
|1844 Teri Road, Austin, TX 78744
|9 a 10:30 a.m.
|St. Louis Food Pantry
|2114 St. Joseph Blvd., Austin, TX 78757
|8:30 a 10 a.m.
|ICNARelief USA - Austin Food Pantry
|8204 North Lamar Boulevard, Austin, TX 78753
|10:30 a.m. a 12 p.m.
- Domingo 07 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Multi Cultural Center
|951 Tristar Dr., Webster, TX 77598
|1 a 3 p.m.
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Servant of Nations
|6565 Rookin St., Houston, TX 77074
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Royalty Church
|7424 FM 359, Richmond, TX 77406
|9 a.m. a 7 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|Gateway Church-Grand Prairie Campus Mobile Pantry Distribution
|2404 N Carrier Parkway, Grand Prairie, TX 75050
|9 a.m. a 2 p.m.
|New Life Church Of NTX
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 9 p.m.
¿No encontraste una despensa cercana a tu domicilio en la lista que te brindé? Entonces, ingresa a los sitios web de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank; con solo ingresar tu código postal o dirección, el sistema de cada portal te arrojarán las opciones disponibles.
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