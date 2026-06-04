Cualquier habitante del estado mencionado puede acceder a estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Cualquier habitante del estado mencionado puede acceder a estos productos nutritivos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A pocos días de finalizar la presente semana, distintas organizaciones comunitarias confirmaron la entrega de . Se trata de una iniciativa que pretende apoyar a los residentes del con el propósito de aliviar la carga económica que presentan cada mes. Si estás interesado o conoces a una persona que necesita de esta ayuda, lee los siguientes párrafos para que sepas los horarios y las despensas disponibles.

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Decenas de familias del ‘Estado de la Estrella Solitaria" presentan problemas económicos cada mes, ya sea por las deudas o las cuentas que deben pagar. Entonces, no tendrán duda alguna para aceptar cualquier tipo de ayuda que les permita ahorrar.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos de Texas distribuyen grandes cantidades de alimentos a cientos de despensas y, de esa manera, sus habitantes pueden acceder en el centro más cercano a su hogar.

Para las fechas indicadas, North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank están dispuestos a ejecutar esta ayuda. Eso sí, es necesario conocer los horarios y las despensas disponibles, ya que varía en cada comunidad.

Los productos que reciben los usuarios son nutritivos y pueden durar por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los productos que reciben los usuarios son nutritivos y pueden durar por varios días. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 05 al 07 de mayo

  • Viernes 05 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Duncanville Outreach Ministry202 E Cherry St., Duncanville, TX 751169:30 a.m. a 12 p.m.
CCD Marillac2843 Lapsley St., Dallas, TX 752127:30 a.m. a 5 p.m.
Crisis Ministries114 E. 2nd. Street, Irving, TX 7506010 a.m. a 1:15 p.m.
Salvation Army Dallas5302 HARRY HINES BLVD., Dallas, TX 752358:30 a 10 a.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
APH - East Austin Neighborhood Center211 Comal Street, Austin, TX 787028 a.m. a 12 p.m.
APH - Blackland Neighborhood Center2005 Salina St., Austin, TX 787228 a.m. a 12 p.m.
Serafina Pantry at the Ladybird1320 Art Dilly Rd., Austin, TX 7870210 a.m. a 12 p.m.
  • Sábado 06 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Divine House of Deliverance2620 Bishop Allen Ln., Dallas, TX 7523710 a.m. a 12 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Micah 62203 San Antonio St., Austin, TX 787059:30 a 11 a.m.
Hope Food Pantry Austin4001 Speedway, Austin, TX 787519 a 10:30 a.m.
Greater Mount Zion Baptist Church4301 Tannehill Lane, Austin, TX 787218 a.m. a 12 p.m.
Impact Now Dove Springs1844 Teri Road, Austin, TX 787449 a 10:30 a.m.
St. Louis Food Pantry2114 St. Joseph Blvd., Austin, TX 787578:30 a 10 a.m.
ICNARelief USA - Austin Food Pantry8204 North Lamar Boulevard, Austin, TX 7875310:30 a.m. a 12 p.m.
Recuerda los horarios y los puntos de entrega. Te recomiendo acudir antes de la hora pactada para evitar colas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Recuerda los horarios y los puntos de entrega. Te recomiendo acudir antes de la hora pactada para evitar colas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
  • Domingo 07 de mayo
DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Multi Cultural Center951 Tristar Dr., Webster, TX 775981 a 3 p.m.
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Servant of Nations6565 Rookin St., Houston, TX 7707411:30 a.m. a 12:30 p.m.
Royalty Church7424 FM 359, Richmond, TX 774069 a.m. a 7 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
Gateway Church-Grand Prairie Campus Mobile Pantry Distribution2404 N Carrier Parkway, Grand Prairie, TX 750509 a.m. a 2 p.m.
New Life Church Of NTX4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 9 p.m.

¿No encontraste una despensa cercana a tu domicilio en la lista que te brindé? Entonces, ingresa a los sitios web de , y ; con solo ingresar tu código postal o dirección, el sistema de cada portal te arrojarán las opciones disponibles.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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