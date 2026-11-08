A partir de esta edad perdemos fuerza muscular más rápido: qué ejercicios ayudan a evitarlo | Foto: Magnific
A partir de esta edad perdemos fuerza muscular más rápido: qué ejercicios ayudan a evitarlo | Foto: Magnific
Por José Templo

Envejecer implica cambios en nuestro cuerpo que pueden afectar la fuerza, la movilidad y la capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas. Aunque conservar la masa muscular es importante, los especialistas advierten que no es suficiente para garantizar nuestra independencia durante la vejez. Con los años, podemos perder fuerza y potencia incluso cuando el tamaño de nuestros músculos no ha disminuido considerablemente, lo que dificulta actividades como subir escaleras, levantarnos de una silla o recuperar el equilibrio después de un tropiezo. Por ello, los expertos recomiendan incorporar ejercicios para fortalecer otras capacidades. Descubre qué cambios ocurren en nuestro cuerpo y cómo podemos prevenirlos mediante una rutina adecuada.

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