Por Guillermo Vera Ayala

Bill Gates se presentó esta semana ante una comisión investigadora del Congreso de Estados Unidos para testificar sobre presuntas conexiones con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera en los documentos del fallecido delincuente sexual.

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