Bill Gates se presentó esta semana ante una comisión investigadora del Congreso de Estados Unidos para testificar sobre presuntas conexiones con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera en los documentos del fallecido delincuente sexual.

El fundador de Microsoft declaró en su comparecencia que no tenía conocimiento sobre la trama de explotación sexual de Epstein ni su conducta, asegurando que “nunca victimizó a nadie” y que esperaba que sus declaraciones “fueran útiles para dar justicia a las víctimas”.

“Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas en curso. Nunca fui a su isla, a su hacienda ni a su casa en Florida. Nunca victimicé a nadie”, dijo el empresario.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates (C), llega a una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP). / KENT NISHIMURA

El multimillonario confirmó que sus interacciones con Epstein se produjeron en el 2011, tres años después de que el criminal se declarara culpable del caso de prostitución de una menor, extendiéndose ellas hasta el 2014. La representante demócrata Melanie Stansburyl, presente en la declaración, indicó que Gates “admitió que conocía la reputación de Epstein” y su condena previa por delitos sexuales.

Según el expresidente de Microsoft, los dos primeros años tuvo una cantidad limitada de “reuniones preliminares” con Jeffrey Epstein en las que habló de su trabajo, precisando que el diálogo fue más extenso en los dos años siguientes. Gates aseguró que cortó la comunicación en diciembre del 2014, “cuatro años antes de las informaciones de prensa y documentos judiciales desclasificados sacaran a la luz el alcance de los delitos”.

El extitular de Microsoft agregó que el finado criminal intentó chantajearlo utilizando sus relaciones extramaritales, pero “no tuvo éxito en ese empeño”.

Finalmente, Gates dijo estar arrepentido de haber mantenido contacto con el pederasta sexual, quien le habría propuesto conseguir aportantes para proyectos filantrópicos.

“En primer lugar, nunca debí haberme reunido con Epstein. A la luz de lo que sé ahora, comprendo que, incluso si hubiera conseguido los nuevos donantes que prometió, ello no habría justificado asociarme con él”, afirmó.

Menciones y referencias

Bill Gates fue citado por la Cámara de Representantes estadounidense meses después de la publicación de millones de archivos del Caso Epstein, en los que aparecía su nombre junto a severas acusaciones.

En correos electrónicos eliminados —aparentemente sin enviarse— Jeffrey Epstein sostenía que el magnate tecnológico habría recurrido a él para “conseguir drogas, lidiar con las consecuencias de mantener relaciones con chicas rusas y facilitar encuentros con mujeres casadas”.

Un borrador de correo mostraba que el difunto criminal le achacó a Gates haber pedido antibióticos de forma encubierta para suministrárselos furtivamente a su entonces esposa Melinda French Gates, luego de que el multimillonario contrajera una supuesta enfermedad de transmisión sexual. En otro texto, Epstein le cuestionaba a Gates “ignorar su amistad”, refiriéndose a él como “querido Bill”.

A través de la fundación que lleva su nombre, Bill Gates ha contribuido a distintas causas filantrópicas a nivel mundial.

La documentación no solo incluía referencias al empresario tecnológico, pues algunas de las fotografías reveladas lo mostraban junto a Lawrence Visoski, piloto de Epstein, y al expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, quien fue expulsado de la Casa Real del Reino Unido por su severa implicación en el caso.

Los archivos liberados también citan a la Fundación Gates y mencionan reuniones de altos directivos de esta con Epstein en Nueva York y París. En febrero de este año la entidad respondió señalando que tales afirmaciones eran mentiras provenientes de un hombre cuestionable y malintencionado.

“Estas afirmaciones, de un mentiroso probado y descontento, son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación continua con Gates y los extremos a los que llegaría para tenderle una trampa y difamar”, indicó un vocero de la Fundación Gates a The New York Times a inicios de febrero.

Pese a ello, a fines de ese mes The Wall Street Journal reportaba que Bill Gates habría admitido ante el personal de su fundación que tuvo dos relaciones extramatrimoniales con mujeres rusas, las cuales fueron descubiertos por Epstein, pero que nunca tuvo que ver con las víctimas de este último. “No hice nada ilícito, no vi nada ilícito” habría dicho Gates.

La Justicia de EE.UU. publicó un total de 3.965 archivos en torno al caso Epstein, acusado de red de explotación sexual infantil. Foto: Epstein Estate/House Oversight Committee/ZUMAPRESS/picture alliance

Asimismo, el empresario y filántropo dijo a los trabajadores que las mujeres junto a las que aparecía en algunas fotos eran asistentes de Epstein y que él no pasó tiempo con las víctimas de esa red de trata de personas.

OTROS PERSONAJES CITADOS

Gates no ha sido el único personaje de alto perfil convocado por la comisión supervisora del Caso Epstein. La Cámara de Representantes ha llevado a cabo citaciones similares a los siguientes implicados:

Bill Clinton

Uno de los casos más importantes es el de Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, quien se presentó a fines de febrero ante el Congreso estadounidense.

Clinton es citado en los documentos como asistente a eventos organizados por Epstein e incluso aparece en fotografías como pasajero del avión personal del cuestionado anfitrión.

Registros de visita de la Casa Blanca en la década de los 90, cuando Clinton ocupó la presidencia, dan cuenta de visitas de Jeffrey Epstein a la sede de gobierno. Los archivos también revelaron que el criminal usaba sus vínculos con el exgobernante para intentar atraer a figuras poderosas hacia su propia red de contactos.

Clinton dijo que desearía no haberse cruzado nunca con Epstein.

Clinton sostuvo que los viajes en el avión privado fueron parte de actividades filantrópicas de su fundación y declaró bajo juramento que nunca visitó la isla de Epstein ni presenció actos inapropiados. El expresidente sostuvo que la problemática relación fue cortada en el 2005.

Como parte del mismo proceso también fue citada Hillary Clinton, esposa del exmandatario y excandidata presidencial, quien afirmó estar “horrorizada” por los crímenes. La esposa de Bill Clinton añadió que “no recordaba haberse encontrado nunca con Epstein” y aseguró que nunca estuvo presente en alguna de sus propiedades.

Sarah Kellen

De gran relevancia fue también la comparecencia de Sarah Kellen, antigua asistente de Jeffrey Epstein mencionada en los archivos como estrecha colaboradora de Ghislaine Maxwell, expareja del delincuente y elemento clave de la red de tráfico sexual.

La antigua trabajadora de Epstein dijo en mayo ante la Cámara de Representantes que comenzó a laborar para él a los 22 años y que su formación en un entorno religioso sumamente conservador la había hecho proclive al “sometimiento ante los hombres”.

Entre lo más impactante del testimonio, Kellen afirmó haber sufrido ataques sexuales por parte de Epstein a lo largo de una década y que otras figuras mediáticas como el estilista Fréderic Fekkai, el fotógrafo Patrick Demarchelier y el exalcalde de Miami Beach Philip Levine también abusaron de ella como parte del caso.

Los implicados han negado estas acusaciones, pero la comisión parlamentaria ha solicitado la apertura de una investigación penal para esta denuncia.

Lex Wexner

El empresario Lex Wexner, cofundador de Bath & Body Works, es otro nombre que aparece en el Expediente Epstein y fue convocado por los parlamentarios estadounidenses. Los documentos desclasificados muestran que la relación se remonta a 1986 y ambos se habrían reunido por primera vez en 1987.

The New York Times reveló que Epstein convenció a Wexner de desconfiar de sus socios, tal como hacía con otros clientes importantes, para hacerse con el control de sus finanzas.

Esto último sucedió en 1991, cuando el poderoso empresario minorista concedió a su sospechoso asesor la administración de sus bienes y cuentas. Dicha gestión se extendió hasta el 2007, cuando Wexner descubrió que Epstein estuvo sustrayendo dinero de sus cuentas y lo denunció por malversación.

Leslie Wexner (izquierda) es responsble de marcas como Victoria's Secret y se investiga si el dinero procedente de estas pudo haber sido empleado en la trama de Epstein.

Los archivos indican que el antiguo administrador de Wexner le habría reembolsado unos 100 millones de dólares en el 2008, pero se cree que podría haber obtenido más dinero de las arcas del fundador de Bath & Body. Esta devolución enfureció a Epstein, según los borradores de sus correos electrónicos, en los que lo citaba al minorista como partícipe de sus “asuntos” por más de 15 años.

El caso es complejo y la Cámara de Representantes busca dilucidar si el dinero de Lex Wexner fue empleado para la trama de abuso y otros delitos de Epstein.

Wexner declaró ante el Congreso haber sido “ingenuo, tonto y crédulo” al haber depositado su confianza en Epstein, a quien definió como “un estafador”. Paralelamente, los abogados del empresario han señalado que su cliente fue chantajeado de forma sistemática por el criminal desde la ruptura en el 2007.

Pam Bondi

Pam Bondi fue citada también por la Cámara de Representantes en mayo, a un mes de dejar su puesto como fiscal general del país para testificar sobre el manejo de los archivos del Expediente Epstein.

La exfiscal fue severamente cuestionada por la publicación de los archivos en sus primeras etapas, siendo acusada por legisladores del Partido Demócrata de “encubrir” a figuras de gran influencia mencionadas en los archivos y con potencial implicación en el caso delictivo.

Bondi defendió su gestión, argumentando que Todd Blanche, fiscal adjunto, fue parte de la revisión de la documentación, refiriendo bajo juramento que delegó a su colega la supervisión de los archivos y que él era responsable directo.

La antigua fiscal también respondió a las críticas por exponer a las víctimas de Epstein cuando se publicaron nombres e imágenes de estas sin censura. Bondi dijo que “hubo errores de edición”, pero que el Departamento de Justicia “se comprometió con la rendición de cuentas y transparencia”.

En una presentación caracterizada por fuertes intercambios verbales con la comisión investigadora, la exfuncionaria también manifestó que “se había hecho justicia y se actuó con transparencia bajo la dirección del presidente Donald Trump”.

La referencia al actual presidente estadounidense también fue un punto de gran discordia en el diálogo de Pam Bondi con la Cámara de Representantes, pues la comisión Epstein la acusó de buscar proteger a Trump a pesar de que los documentos del caso hacen continuas referencias al mandatario.

La salud de Pam Bondi junto a Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Los parlamentarios cuestionaron la promesa que Bondi hizo en el 2025, señalando que la lista de clientes de Epstein “estaba en su escritorio” y que la revelaría al público. Ese discurso tuvo luego un viraje notable cuando el Departamento de Justicia señaló que la mencionada lista “no existía”, tras una presunta reunión donde la fiscal habría contado a Trump sobre la presencia de su nombre en los documentos.

Bondi también fue interrogada por lo que se consideró una supuesta asimetría en la información revelada, pues los parlamentarios demócratas plantearon que las figuras de su entorno como Bill Clinton aparecían acompañadas de fotografías y poca censura, mientras que los archivos relacionados a Donald Trump y su esfera tenían omisiones y tachados a gran escala bajo el argumento de la seguridad nacional y por motivos de privacidad.

VIDEO RECOMENDADO