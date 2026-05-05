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Resumen

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El análisis de estructura ósea se realiza mediante inteligencia artificial. (Foto referencial: magnific.com)
El análisis de estructura ósea se realiza mediante inteligencia artificial. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Meta está implementando una nueva forma de detectar usuarios menores de 13 años en sus rede sociales Instagram y Facebook a través del análisis de la estructura ósea mediante inteligencia artificial (IA), además de analizar los temas generales y señales visuales de las imágenes y vídeos.

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