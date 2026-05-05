Meta está implementando una nueva forma de detectar usuarios menores de 13 años en sus rede sociales Instagram y Facebook a través del análisis de la estructura ósea mediante inteligencia artificial (IA), además de analizar los temas generales y señales visuales de las imágenes y vídeos.

En su objetivo de continuar reforzando las medidas de control de menores de edad que utilizan sus plataformas, sobre todo los menores de 13 años, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha extendido a la Unión Europea (UE) el sistema de IA con el que detecta perfiles que pertenecen a adolescentes, aunque afirmen ser mayores de edad.

Este sistema, que llegará en junio a España, determina la edad del usuario analizando el contexto del perfil, como celebraciones de cumpleaños o menciones a notas escolares, así como con la incorporación del análisis visual a las fotos y videos, para identificar pistas que pueden pasarse por alto solo con el texto.

Sin embargo, Meta pretende ir más allá y, dentro del análisis visual, está implementando una nueva forma de detectar usuarios menores de 13 años en Instagram y en Facebook, concretamente mediante el análisis de la estructura ósea y la altura de los sujetos que aparecen en las publicaciones de la cuenta que se esté examinando.

“Nuestra IA se basa en características generales e indicios visuales, como la altura o la estructura ósea, para estimar la edad aproximada de una persona”, ha matizado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha señalado que esta medida se ha comenzado a implementar en algunos países seleccionados, incluido Estados Unidos, antes de llevar a cabo su lanzamiento generalizado.

Sin embargo, Meta ha subrayado que no se trata de un sistema de análisis basado en el “reconocimiento facial”, dado que “no identifica a la persona específica en la imagen”. En su lugar, se fija en la estructura ósea, es decir, en el tamaño físico de la persona y su altura.

En caso de que su estructura se corresponda a una persona menor de 13 años, Meta lo tendrá en cuenta junto al resto de análisis sobre los “temas generales y señales visuales” de sus publicaciones, para determinar si finalmente se trata de un usuario menor que no puede utilizar sus servicios y desactivar su cuenta o adaptarla a sus necesidades.