El uso de dispositivos móviles suele estar asociado a la adquisición de paquete de datos cuyo ciclo de facturación representa hoy un periodo importante que debes tener en cuenta. Sin embargo, también existe la modalidad prepago a partir de la cual puedes recargar tu celular con saldo determinado, y según una conveniencia que precisamente podría jugarte una mala pasada si no lo llevas a cabo durante tiempo prolongado, tal y como lo precisan expertos en telecomunicaciones y el propio Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

OSIPTEL EXPLICA QUÉ ES LO QUE SUCEDE CON TU LÍNEA SI NO LA RECARGAS DURANTE TIEMPO PROLONGADO

La importancia de contar con algún plan de telefonía móvil, trasciende fronteras, y radica sobre todo en la posibilidad de poder comunicarnos con el resto del mundo adquiriendo paquetes postpago u optando por la modalidad prepago mediante la cual puedes navegar llevando a cabo recargas puntuales.

Al respecto, y según lo precisa el propio OSIPTEL oficialmente, las empresas operadoras tienen la facultad de decidir darle de baja a los servicios que bajo dicho plan escogido, no han sido cargados de crédito dentro de un plazo máximo establecido, y que varía de acuerdo a lo determinado por entidades como Claro, Movistar, entre otras.

“Luego de transcurrido el plazo, la empresa operadora podrá dar de baja el servicio, comunicándose previamente con el abonado, con una anticipación no menor de quine días calendario antes de la fecha de baja, salvo cuando exista un saldo de tráfico no utilizado”, remarca dicho organismo estatal, haciendo hincapié en que las compañías puntuales, no pueden saltarse el hecho de notificar la decisión final, y más bien deben darle a conocer al usuario prepago, tanto la fecha de cancelación prevista, y las implicancias que tendrá “respecto de la pérdida del número telefónico”.

ASÍ ES UN CICLO DE FACTURACIÓN DE SERVICIO MÓVIL CONTRATADO, SEGÚN OSIPTEL

Actualmente, la ciudadanía peruana puede informarse sobre diversos temas mediante la plataforma única que habilita el Estado, siendo las telecomunicaciones un concepto a partir del cual se establecen detalles entorno a los beneficios que el plan postpago contratado te ofrece.

De acuerdo a la información compartida por OSIPTEL, hoy el ciclo de facturación del servicio móvil adquirido, es el periodo mensual durante el cual se calcula y cobra el consumo realizado entre fechas puntuales que termina estableciendo cada empresa operadora.

En ese sentido, Tatiana Piccini Antón como directora de de Atención y Protección al Usuario de dicha entidad de Gobierno, refiere que comprender cómo funciona, “resulta esencial para optimizar el uso del plan contratado”, y asimismo lograr identificar errores o cobros indebidos por los cuales podría hacerse efectivo un reclamo.

Con respecto al monto que debes pagar mensualmente en relación al ciclo de facturación, te contamos según lo que refiere OSIPTEL, que si bien la contratación del servicio no siempre coincide con el día inicial de periodo consumido, los gigas cargados si estarán oscilando entre el 1 y 30 o del 15 al 14 a fin de terminar brindándote tanto datos como línea ilimitada para enviar mensajes, por ejemplo, entre otros beneficios.