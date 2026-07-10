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Esta foto tomada con un dron el 10 de julio de 2026 muestra la captura exitosa de la primera etapa del cohete portador Long March-10B, que regresó a una plataforma marítima mediante un sistema de captura con red. (Foto de Xing Guangli / Xinhua vía AFP)
Esta foto tomada con un dron el 10 de julio de 2026 muestra la captura exitosa de la primera etapa del cohete portador Long March-10B, que regresó a una plataforma marítima mediante un sistema de captura con red. (Foto de Xing Guangli / Xinhua vía AFP)
/ XING GUANGLI
Por Agencia EFE

China recuperó este viernes con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, en la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático, informaron medios estatales.

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