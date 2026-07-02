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Desde 2019, el número de satélites en órbita alrededor de la Tierra aumentó rápidamente hasta alcanzar los 14.000, en su mayoría satélites de telecomunicaciones Starlink, de SpaceX.
Desde 2019, el número de satélites en órbita alrededor de la Tierra aumentó rápidamente hasta alcanzar los 14.000, en su mayoría satélites de telecomunicaciones Starlink, de SpaceX.
/ Sebastian del Val/Pixabay
Por Agencia AFP

Los proyectos de megaconstelaciones de satélites tendrían “consecuencias devastadoras para la astronomía”, advierte el Observatorio Europeo Austral (ESO) en un estudio que estima que el número de estos aparatos no debería superar los 100.000 para preservar nuestra capacidad de observar el cielo.

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