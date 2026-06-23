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Resumen

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WhatsApp para Mac.
WhatsApp para Mac.
/ WHATSAPP
Por Agencia Europa Press

Los usuarios de WhatsApp Web y para escritorio son el objetivo de una nueva campaña maliciosa que busca conseguir el control completo del ordenador con un programa de monitorización y gestión remota que distribuye a través de archivos de tipo financiero, y que impacta en España.

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