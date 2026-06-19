A poco más de un mes de su salida en cines, “Mortal Kombat 2” por fin ha llegado a los servicios de streaming de los Estados Unidos y pronto de Latinoamérica. De esta esperada cinta podemos decir que es considerablemente superior a la del 2021, aunque sigue sin adoptar la esencia del videojuego como la primera del 95.

“Mortal Kombat 2″ mejora los efectos bien detallados de los poderes que ya se vieron en la 1, algo que estaba en deuda con las primeras entregas noventeras. Los “fatalities” también han sido superados, así como los escenarios de pelea, que se parecen más a los originales de los juegos.

La trama también se eleva con las historias de la princesa Kitana (Adeline Rudolph), un punto que no se había tocado antes, y la aparición de Johnny Cage (Karl Urban), cuyo conflicto personal respeta al clásico. Se tenía dudas sobre el actor de “El señor de los anillos”, pero a fin de cuentas resultó ser una de las principales virtudes del filme.

El regreso de Scorpion (Hiroyuki Sanada), lo mejor de la primera película, es también un acierto. El destino de su descendiente, Cole Young (Lewis Tan), un personaje inventado que despertó críticas, quizás sea otra manera de reivindicar la historia.

Sin embargo, cabe precisar algunos detalles sobre otros personajes. Liu Kang (Ludi Lin), por ejemplo, no tiene el protagonismo que amerita, y Raiden, a quien se le recuerda por la actuación de Christopher Lambert (1995) con personalidad y sarcasmo, se ve muy hermético ahora con Tadanobu Asano.

Disponibilidad

La adaptación ‘live-action’ de la franquicia de pelea ahora está disponible para usuarios estadounidenses en servicios como Prime Video (Amazon), Apple TV, Fandango at Home, entre otros para quienes quieran verla desde la comodidad de su hogar.

Para los interesados, rentar la película costará US$19,99 en Prime Video, mientras que comprarla significará un gasto de US$24,99, con la ventaja de que esta versión también incluye contenido adicional.

En nuestra región llegará el próximo 21 de junio, según anunció Warner Bros.

Futuro incierto

La cinta dirigida por Simon McQuoid fue recibida en mayo con una tibia recepción por la prensa, con un 64% de frescura en Rotten Tomatoes, y un más entusiasta recibimiento por las audiencias (87%).

El largometraje recaudó US$129 millones sobre un reportado presupuesto de US$80 millones, por lo que el futuro de la franquicia se encuentra en duda. Ante eso, un buen desempeño en el mercado de streaming podría asegurar la supervivencia de la saga, tomando en cuenta que la primera película, “Mortal Kombat”, salió en 2021 durante el apocalipsis de las salas de cine que fue la pandemia y sobrevivió gracias a su popularidad en la plataforma HBO Max.