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La película protagonizada por Karl Urban recaudó alrededor de US$129 million en la cartelera global.
La película protagonizada por Karl Urban recaudó alrededor de US$129 million en la cartelera global.
/ Warner Bros.
Por Diego Barrio de Mendoza

A poco más de un mes de su salida en cines, “Mortal Kombat 2” por fin ha llegado a los servicios de streaming de los Estados Unidos y pronto de Latinoamérica. De esta esperada cinta podemos decir que es considerablemente superior a la del 2021, aunque sigue sin adoptar la esencia del videojuego como la primera del 95.

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