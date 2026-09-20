El desarrollo del Fenómeno El Niño Costero continúa generando interrogantes sobre los cambios que pueden presentarse frente al litoral peruano, especialmente por las condiciones que atraviesa actualmente el océano. Uno de los aspectos que ha llamado la atención es el incremento del nivel del mar registrado en distintas zonas de la costa, situación que también ha generado dudas sobre su posible relación con la erosión de las playas. Ante este escenario, la vocera del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) explicó qué ocurre en el océano durante este fenómeno y cómo deben entenderse estos cambios. A continuación, te contamos qué dice el organismo sobre el nivel del mar y cuáles son los factores que intervienen en la dinámica del litoral peruano.

¿EL FENÓMENO EL NIÑO INCREMENTA EL NIVEL DEL MAR?

Sí. Rinia Gabriel, vocera de la Comisión Multisectorial encargada del ENFEN, explicó que el nivel del mar frente a la costa peruana ha aumentado más de 40 centímetros. Este comportamiento está relacionado con el transporte de calor desde el Pacífico ecuatorial hacia Sudamérica mediante las profundidades del océano.

Cuando el contenido cálido llega a las costas sudamericanas, asciende y se manifiesta mediante las ondas Kelvin. “Cuando llega a las costas de Sudamérica, sube”, señaló Gabriel, al explicar cómo este proceso eleva el nivel del mar.

¿CÓMO LAS ONDAS KELVIN PROVOCAN EL AUMENTO?

Las ondas Kelvin cálidas no trasladan únicamente aguas de mayor temperatura, sino también una mayor masa de agua hacia el litoral. Gabriel resumió este mecanismo al señalar que “cada vez que llega una onda Kelvin, que es la que transporta ese calor de oeste a este, aumenta el nivel del mar”.

Los informes del ENFEN también relacionan estas ondas con anomalías positivas del nivel del mar. En marzo de 2026, el organismo reportó anomalías superiores a 20 centímetros frente al litoral peruano, principalmente al norte de Chimbote, asociadas a una onda Kelvin cálida.

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¿EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR CAUSA LA EROSIÓN DE LAS PLAYAS?

No por sí mismo. La vocera del ENFEN explicó que elevar la cantidad de agua en el océano no significa necesariamente que la arena sea desplazada. “Lo que golpea y lo que mueve las partículas de la arena no es el incremento de nivel del mar, sino son las olas”, precisó. Por ello, la erosión y la sedimentación están vinculadas directamente con los oleajes, aunque ambos fenómenos puedan coincidir temporalmente.

¿QUÉ FACTORES EXPLICAN LA EROSIÓN EN TUMBES Y ZORRITOS?

En zonas del litoral norte, como Tumbes y Zorritos, la evolución de las playas responde a diferentes condiciones ambientales. Gabriel destacó especialmente el papel de los oleajes para explicar la pérdida de arena en determinados sectores.

La especialista indicó que incluso en condiciones normales puede presentarse erosión por oleajes fuertes. “Podríamos estar en un evento, no, perdón, en condiciones normales, pero fuertes oleajes y se genera la erosión”, explicó. Por eso, el desgaste de una playa no puede atribuirse automáticamente al aumento del nivel del mar.

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¿HASTA CUÁNDO CONTINUARÁ EL NIÑO COSTERO?

El ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y, en su Comunicado Oficial N.° 16-2026, publicado el 14 de septiembre, indicó que el evento podría continuar hasta mediados del otoño de 2027. Además, estimó una mayor probabilidad de magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

Durante la temporada de lluvias, prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027, el organismo considera necesario mantener medidas de preparación y reducción del riesgo ante posibles peligros asociados al fenómeno. Así, el nivel del mar y los oleajes continuarán siendo variables relevantes para el seguimiento del litoral peruano y otros factores ambientales del litoral peruano, según informa Andina.

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