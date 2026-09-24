El comportamiento del océano Pacífico mantiene la atención de especialistas debido a la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global, dos fenómenos que comparten un incremento persistente de la temperatura superficial del mar, pero se desarrollan en diferentes zonas y pueden generar efectos distintos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ambos eventos continuarán durante los próximos meses. Actualmente, El Niño costero presenta una condición extraordinaria, mientras que El Niño global alcanza una intensidad fuerte, escenario que se mantendría hasta enero de 2027 antes de una disminución gradual hacia el otoño. Conocer sus diferencias permite comprender cómo podrían influir sobre el clima y las actividades en Perú. ¿Dónde se origina cada uno, cómo se identifica y qué consecuencias puede generar? Conoce las diferencias entre El Niño costero y El Niño global, así como sus efectos.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL NIÑO COSTERO Y EL NIÑO GLOBAL?

La principal diferencia está relacionada con el lugar donde se concentra el calentamiento del océano. El Niño costero ocurre cuando las aguas próximas a las costas peruanas y ecuatorianas mantienen temperaturas por encima de sus valores habituales. Para establecer su presencia y evolución, el Enfen emplea el Índice Costero El Niño (ICEN), que considera las anomalías térmicas acumuladas durante tres meses en la zona Niño 1+2.

Por su parte, El Niño global se caracteriza por un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar en el Pacífico central. Su seguimiento utiliza el Índice Oceánico Niño (ONI), calculado con información de la región Niño 3+4. Su comportamiento se encuentra vinculado con la interacción entre el océano y la atmósfera a escala amplia, según informa el diario La República.

Así, aunque ambos fenómenos parten de un calentamiento anormal del mar, sus zonas de influencia presentan diferencias.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR EL NIÑO COSTERO AL PERÚ?

En el territorio peruano, las consecuencias del Niño costero pueden sentirse con mayor intensidad durante el verano, donde las lluvias podrían aumentar. Los episodios ocurridos entre 1982 y 1983, 1997 y 1998, y en 2017 estuvieron asociados con desbordes de ríos, huaicos, inundaciones y deslizamientos.

Estos eventos provocaron afectaciones en viviendas, carreteras, servicios, infraestructura y áreas destinadas a la actividad agrícola. Por ello, la evolución de las temperaturas marinas en la zona cercana a Perú constituye un factor relevante para evaluar posibles escenarios en los próximos meses.

¿QUÉ EFECTOS PUEDE GENERAR EL NIÑO GLOBAL?

El Niño global puede producir un escenario diferente en diversas zonas del Perú. Durante el verano, su influencia puede contribuir a una disminución de las precipitaciones y favorecer períodos de sequía. Asimismo, puede incrementar la ocurrencia de nevadas y granizadas en sectores de los Andes y la Amazonía.

Las variaciones del clima pueden repercutir sobre las actividades agrícolas. Entre los cultivos potencialmente afectados figuran la papa y las habas, mientras que los pastos naturales de las zonas altoandinas pueden experimentar cambios. En la selva norte, las condiciones para el desarrollo del maíz amarillo duro podrían verse modificadas.

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