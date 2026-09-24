El Niño costero vs. El Niño global: conoce las diferencias que pocos conocen | Composición EC: Magnific / Andina
El Niño costero vs. El Niño global: conoce las diferencias que pocos conocen | Composición EC: Magnific / Andina
Por José Templo

El comportamiento del océano Pacífico mantiene la atención de especialistas debido a la presencia simultánea de El Niño costero y El Niño global, dos fenómenos que comparten un incremento persistente de la temperatura superficial del mar, pero se desarrollan en diferentes zonas y pueden generar efectos distintos. De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ambos eventos continuarán durante los próximos meses. Actualmente, El Niño costero presenta una condición extraordinaria, mientras que El Niño global alcanza una intensidad fuerte, escenario que se mantendría hasta enero de 2027 antes de una disminución gradual hacia el otoño. Conocer sus diferencias permite comprender cómo podrían influir sobre el clima y las actividades en Perú. ¿Dónde se origina cada uno, cómo se identifica y qué consecuencias puede generar? Conoce las diferencias entre El Niño costero y El Niño global, así como sus efectos.

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