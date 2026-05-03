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La cita será en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, desde las 8 de la mañana. Foto: Andina
La cita será en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, desde las 8 de la mañana. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, recibirá este lunes 4 de mayo a la ministra de Educación, María Cuadros, donde deberá informar sobre las acciones realizadas para solucionar la crisis financiera que pone en peligro la continuidad del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que incluye Beca 18 y Becas Generación del Bicentenario.

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