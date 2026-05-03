La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, recibirá este lunes 4 de mayo a la ministra de Educación, María Cuadros, donde deberá informar sobre las acciones realizadas para solucionar la crisis financiera que pone en peligro la continuidad del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que incluye Beca 18 y Becas Generación del Bicentenario.

En la sesión también se confirmó la participación de Enrique Kocyen Con, director ejecutivo de Pronabec.

La Beca Generación del Bicentenario cubre los gastos que demande a universitarios peruanos estudiar en el extranjero. (Foto: Pronabec)

Cabe señalar, que la Comisión de Educación también convocó al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, pero sin embargo no asistirá, y sólo enviará a un representante.

La cita será en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio “Víctor Raúl Haya de la Torre”, desde las 8 de la mañana.

¿Qué pasa en el Pronabec?

La crisis en el Programa Integral de becas afecta directamente a un aproximado de 20 mil alumnos becarios, quienes enfrentan la posibilidad de perder sus beneficios educativos este año.

La Beca Generación del Bicentenario (BGB) tiene un presupuesto público de apenas 0,028% del presupuesto anual de Educación. No obstante, desde 2013 se han otorgado 2,785 becas a profesionales peruanos con alto rendimiento académico y recursos limitados, para que realicen maestrías y doctorados en las 400 mejores universidades del mundo, bajo el compromiso de regresar y aportar profesionalmente al país. El costo estimado es de S/ 232 mil por maestría y S/ 411 mil por doctorado.