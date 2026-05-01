Thalía Panta de Piura es la mamá de un bebe de 16 días de nacido que presenta una malformación en el corazón. Ella ha solicitado al Seguro Social de Salud (EsSalud) que, de manera urgente, le ayude con las gestiones de traslado desde la clínica en donde, actualmente, se encuentra internado su hijo.

La mujer contó a RPP que durante su parto sufrió complicaciones y, al no tener afiliación en EsSalud, la familia se vio obligada a internarla en la clínica Carita Feliz de forma temporal. Sin embargo, su estancia se prolongó por la condición de salud que presenta su bebe y , hasta el momento, ya tiene una deuda de 20 000 soles.

A pesar de los grandes esfuerzos por tener una referencia médica, el Hospital Cayetano Heredia de EsSalud asegura que no cuenta con una incubadora y los implementos necesarios para atender a su bebé, lo que frustra más las acciones de salir de la clínica.

“Todos los días vamos al hospital de EsSalud con esperanza de que nos digan que ya podemos ingresar a nuestro bebé, pero nada, han pasado 16 días y no tenemos respuesta”, detalló al medio.

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La madre no agota las vías para lograr el ingreso a EsSalud y poder salvar la vida de su bebé. “Pedimos que nos ayuden a pasar nuestro bebé a EsSalud porque la economía ya no nos da, ya no tenemos de dónde sacar para que le den atención médica a mi bebé, por favor”, puntualizó.