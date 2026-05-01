Resumen

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La madre pide apoyo para que EsSalud costee los altos precios de exámenes especializados que requiere su bebé. Foto: Andina
La madre pide apoyo para que EsSalud costee los altos precios de exámenes especializados que requiere su bebé. Foto: Andina
Por Redacción EC

Thalía Panta de Piura es la mamá de un bebe de 16 días de nacido que presenta una malformación en el corazón. Ella ha solicitado al Seguro Social de Salud (EsSalud) que, de manera urgente, le ayude con las gestiones de traslado desde la clínica en donde, actualmente, se encuentra internado su hijo.

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