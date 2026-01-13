Ante el paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero, EsSalud informó que los asegurados que no puedan asistir a sus citas médicas programadas en Lima Metropolitana y el Callao podrán solicitar su reprogramación de manera inmediata.

Mediante un comunicado, la institución precisó que los pacientes deberán comunicarse con EsSalud en Línea, al teléfono 411-8000, opción 1 (Citas), a fin de gestionar una nueva fecha de atención “de acuerdo a la disponibilidad” existente en los establecimientos de salud.

Asimismo, EsSalud señaló que viene adoptando medidas de contingencia para asegurar la atención a los asegurados durante la jornada de paralización. “Estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas”, indicó la entidad.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso de continuar brindando atención médica oportuna y de calidad, pese a las dificultades que pueda generar la falta de transporte público en la capital.