El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene vigente un aviso meteorológico de nivel rojo por el incremento de la temperatura diurna de extrema intensidad en Lima y el litoral costero. Esta alerta inició el 17 de noviembre y se extenderá hasta el 20 de noviembre.

Para la jornada de este 19 de noviembre, los pronósticos oficiales proyectaron valores máximos de 26 °C a 37 °C en la costa norte, mientras que en la costa centro y sur los termómetros registrarán rangos de 25 °C a 32 °C. En las zonas andinas, las temperaturas fluctuarán entre 22 °C y 32 °C en la sierra norte, de 15 °C a 30 °C en la sierra centro y de 17 °C a 30 °C en la sierra sur.

En Lima Metropolitana, estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco reportaron marcas ambientales de hasta 33 °C, con sensaciones térmicas que alcanzaron los 35 °C durante las horas de mayor insolación. El meteorólogo de la institución, Erickson Rojas, detalló que el fenómeno de El Niño Costero y el calentamiento del mar elevan la temperatura percibida entre 3 °C y 4 °C por encima de los datos captados por los termómetros.

¡Atención, Lima! #Ahora #Minam #Senamhi | Lima Metropolitana registró temperaturas superiores a los 30 °C. Campo de Marte alcanzó 32.1 °C y La Molina 33 °C, conforme a lo previsto en el Aviso Meteorológico N.° 471. https://t.co/ADgAispkaT #CuidaTuPiel https://t.co/K5K3pgNsUb — Senamhi (@Senamhiperu) November 19, 2026

También informó sobre la presencia de escasa nubosidad hacia el mediodía, factor que favoreció el incremento de la radiación ultravioleta y el desarrollo de ráfagas de viento de hasta 40 km/h por la tarde. Por su parte, la falta de ventilación y el calor corporal en buses del Metropolitano provocaron aumentos adicionales de 3 °C a 4 °C en la sensación térmica interna de las unidades de transporte.

Incremento de vientos juntos al calor

De forma paralela, el organismo oficial activó el Aviso N° 475 de nivel amarillo a partir del 19 de noviembre a las 10:00 a.m. debido al incremento en la velocidad del viento en la costa centro y sur. El reporte proyectó vientos de 32 km/h en el litoral central y de 35 km/h en Ica, además de neblina y lloviznas dispersas nocturnas hasta el 21 de noviembre.

Frente al nivel de peligro rojo y las elevadas temperaturas registradas, las autoridades del Senamhi exhortaron a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas para proteger la salud. Las recomendaciones principales incluyeron el uso de sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, ropa de manga larga y protectores solares para evitar daños en la piel.