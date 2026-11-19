El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades y a la ciudadanía adoptar medidas de preparación ante la continuidad de precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el Aviso Meteorológico N.° 477 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advierte que el evento climatológico se registrará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre y comprenderá un total de 15 departamentos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martín y Tumbes.

El organismo meteorológico prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2800 m s. n. m. (Foto: Andina)

Lluvias, granizo y nevadas

Según las proyecciones técnicas del Senamhi, los acumulados de lluvia previstos para este periodo variarán según la zona geográfica:

Costa norte: Se esperan registros entre 5 y 70 mm/día, con lluvias de moderada a extrema intensidad enfocadas principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura , mientras que serán de menor intensidad en el resto de la franja norteña.

Se esperan registros entre 5 y 70 mm/día, con lluvias de moderada a extrema intensidad enfocadas principalmente en y en sectores de la costa interior de , mientras que serán de menor intensidad en el resto de la franja norteña. Sierra norte: Acumulados entre 5 y 45 mm/día.

Acumulados entre 5 y 45 mm/día. Sierra centro: Registros entre 5 y 25 mm/día.

Registros entre 5 y 25 mm/día. Sierra sur: Valores cercanos a los 20 mm/día.

Adicionalmente, el organismo meteorológico prevé la caída de granizo en localidades situadas por encima de los 2800 m s. n. m., así como la ocurrencia de nevadas en zonas que superen los 3900 m s. n. m. en la sierra centro y sur. Para la costa central, no se descarta la presencia de lluvia ligera dispersa.

Recomendaciones ante el riesgo de deslizamientos y huaicos

Frente a este escenario, el Indeci exhortó a los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras, debido a la posibilidad de que ocurran deslizamientos y huaicos.

También instó a garantizar la operatividad y disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en cada jurisdicción.

A la población en general, la entidad le recomienda proteger y reforzar los techos de sus viviendas, además de organizar un sistema de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con sus autoridades locales.

Finalmente, el Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que mantiene un monitoreo permanente en los departamentos alertados y coordina con las instancias regionales y municipales para atender los posibles efectos del fenómeno.

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