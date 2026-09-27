Sicarios ingresan a una pollada en el pasaje Nosiglia-Breña, desatando una balacera que dejó un hombre muerto y 4 heridos. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Sicarios ingresan a una pollada en el pasaje Nosiglia-Breña, desatando una balacera que dejó un hombre muerto y 4 heridos. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Una balacera registrada durante una pollada bailable dejó un hombre muerto y otras cuatro personas heridas la madrugada de este domingo 27 de septiembre, en la zona de Nosiglia, en el distrito de Breña.

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