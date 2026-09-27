Una balacera registrada durante una pollada bailable dejó un hombre muerto y otras cuatro personas heridas la madrugada de este domingo 27 de septiembre, en la zona de Nosiglia, en el distrito de Breña.

De acuerdo a información preliminar al promediar las 03:00 a.m. dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó contra las personas que se encontraban en el domicilio, mientras el otro esperaba en una esquina de la calle.

La víctima mortal fue identificada como John Alaín Pérez Huamán, de 42 años, quien resultó gravemente herido. Según información difundida por Latina Noticias, murió cuando era trasladado a un centro de salud.

Domingo 27 de setiembre. Sicarios dejaron abandonada la motocicleta que les iba a servir para huir del lugar. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Los otros cuatro afectados fueron auxiliados por vecinos y personal de serenazgo. Algunos de ellos fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mientras que otros fueron llevados al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

Tras el ataque el sujeto que se acercó a la vivienda para realizar los disparos, corrió para huir con su cómplice pero la motocicleta no respondió, motivo por el cual la tuvieron que dejar abandonada. La Policía encontró además un casco en el lugar.

Las diligencias policiales se extendieron hasta la mañana de este domingo 27 de septiembre. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Posible ajuste de cuentas

La Policía Nacional investiga las circunstancias del ataque y busca determinar por qué los sujetos dispararon contra los asistentes de la reunión y si tenían como objetivo a alguna de las víctimas.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que se trataría de un posible ajuste de cuentas, aunque esta línea todavía deberá ser corroborada mediante las declaraciones de los asistentes, las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en la escena.