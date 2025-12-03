El presidente de la República, José Jerí, arribó en la mañana del miércoles a Tacna, ciudad ubicada en el extremo sur del país, para cumplir con una serie de actividades oficiales programadas en su agenda de trabajo.

En uno de sus primeros actos en suelo tacneño, el jefe del Estado participó en la ceremonia cívica de izamiento del Pabellón Nacional y entonación del Himno Nacional del Perú.

En el acto cívico participaron, además del mandatario, las principales autoridades regionales y municipales de Tacna, integrantes del Ejército peruano y representantes de la colectividad.

José Jerí llega a Tacna en un contexto de tensión en la frontera común con Chile, donde, desde hace unos días, migrantes irregulares de distintas nacionalidades, entre colombianos, ecuatorianos y venezolanos, intentan ingresar al territorio peruano procedentes del país sureño.

Video recomendado

Capturan a criminales por amenazas a director de penal.