La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aclaró que los siete intervenidos en el operativo contra la organización criminal “Los Elegantes de Lima Este”, dedicada a la presunta extorsión de transportistas, no pertenecen a su institución.

En un comunicado, la entidad señaló que los involucrados “no son trabajadores ni inspectores de la ATU”, sino personal contratado exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo sus propios procesos y criterios.

La institución explicó que mantuvo un convenio de cooperación con dicho municipio con el fin de fortalecer las acciones de fiscalización. En ese marco, la ATU solo brindaba capacitación y acreditación al personal designado por la comuna para realizar intervenciones dentro de su jurisdicción y en coordinación con la Policía Nacional.

Tras conocerse la investigación, las acreditaciones de los siete implicados fueron canceladas de manera definitiva.

Asimismo, la ATU precisó que es falso que el operativo policial haya incluido el allanamiento de alguna de sus sedes. Indicó que las diligencias se efectuaron únicamente en inmuebles vinculados a los investigados y en un local municipal.

La entidad rechazó “el uso indebido y delictivo de procedimientos de fiscalización” y reafirmó su compromiso con un transporte público seguro y libre de corrupción.

Según la Policía Nacional, esta presunta organización criminal habría operado desde 2024 cobrando cupos a conductores formales e informales para permitirles trabajar en Lima Este.

En total, 12 personas fueron detenidas y se allanaron 13 inmuebles como parte de la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Autoridades estiman que la red habría obtenido más de S/ 1 millón mediante pagos directos y transferencias a través de aplicativos móviles.