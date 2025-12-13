George Forsyth: Los detalles de la decisión del Poder Judicial que amplió la investigación en su contra

Así lo determinó el Poder Judicial (PJ) al ampliar la investigación preparatoria que se le sigue por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción cuando ocupó el cargo de alcalde de La Victoria (2018-2020). Este caso fue denunciado en su momento por la Unidad de Investigación de El Comercio.

De acuerdo a la resolución judicial del 28 de noviembre del 2025, el juzgado declaró fundado el pedido solicitado por el Ministerio Público, a fin de que se realicen diligencias y se amplié la declaración de los investigados.

El abogado de George Forsyth, José Núñez, sostiene que como ex autoridad edil, su patrocinado estaba sujeto a diversas denuncias que se han ido archivando y, en este caso en particular, no cometió ningún acto ilícito.

Días atrás, Somos Perú ratificó la candidatura de Forsyth, quien postula por segunda vez a la presidencia de la República.

Por estos días, el candidato presidencial aún mantiene un perfil bajo en redes sociales y en los medios de comunicación.

En los comicios del 2021, luego de liderar las encuestas por diversos meses, terminó ocupando el octavo lugar con el 5,65% del total de votos.

En aquel momento, postuló por el partido Victoria Nacional del que se desafilió en 2020 para unirse a Somos Perú un año después.

Se detectaron comunicaciones entre teléfonos a nombre de Forsyth y socio de empresa favorecida

En el 2021, El Comercio dio cuenta que cinco empresas, cuyos propietarios eran los integrantes de una sola familia, fueron beneficiados para proveer diversos bienes y servicios a la Municipalidad de La Victoria cuando George Forsyth se desempeñaba como alcalde de dicha comuna.

En total, las empresas de Manuel Coello y Milagros Erquiaga, así como de sus hijos, ganaron un total de S/3′032.126,23, por la venta de uniformes y equipos de protección para el personal de la Subgerencia de Fiscalización y para los trabajadores de limpieza, así como ventiladores, bienes de seguridad, etc.

Fueron 95 procesos de contratación los que ganaron entre el 2019 y 2020.

Los contratos se dieron durante la pandemia por el Covid-19. Algunos se hicieron bajo la modalidad directa debido a la emergencia sanitaria y en otros casos las empresas de la misma familia competían entre ellas por las licitaciones.

Sumado a ello, las cinco empresas tenían el mismo domicilio según reconoció Manuel Coello ante la fiscalía, quien, además, afirmó que fue él quien pagó todas las acciones de las empresas y que sus socios eran solo “figurativos”.

También, aseguró ante la fiscalía que los entonces funcionarios ediles habrían tenido conocimiento que él era dueño de las empresas y que en todo caso, la falta era de ellos.

Tras declararse compleja la investigación preliminar, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Centro formalizó la investigación preparatoria en contra de George Patrick Forsyth Sommer y otras 13 personas -entre los que figuran los empresarios y exfuncionarios ediles- por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.

El 28 de noviembre del 2025, el Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado dispuso la ampliación del caso por ocho meses a pedido de la fiscalía. Esto es hasta el 21 de mayo del 2026, a fin de que se concreten diversos actos de investigación dispuestos por el Ministerio Público, de acuerdo a la resolución judicial obtenida por El Comercio.

Según la tesis fiscal, en el caso de George Forsyth, habría dispuesto la designación de una funcionaria que no tenía especialidad en temas de contratación como encargada de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales durante la convocatorias en las que participaron los empresarios co-investigados.

Sin embargo, uno de los hechos más relevantes, de acuerdo a la fiscalía, es la cercanía del exalcalde de La Victoria y ahora candidato presidencial con uno de los socios de las empresas beneficiadas.

Se trata de Bruno Ibáñez Erquiaga, quien según la fiscalía tiene un parentesco de afinidad con el investigado Manuel Coello, al ser su hijastro y socio de una de las empresas beneficiadas con los contratos.

Pero lo más relevante, hallado por la fiscalía, son presuntas comunicaciones entre números telefónicos que están a nombre de Forsyth Sommer e Ibáñez Erquiaga, entre noviembre del 2018 a febrero del 2019.

Tanto Forsyth como Ibáñez han negado las comunicaciones ante la fiscalía, pero para el Ministerio Público sus versiones no aclaran por qué los números de teléfono figuran a sus nombres y registran llamadas entre sí.

“A juzgar por las 13 comunicaciones que se han detectado entre el teléfono móvil de Forsyth Sommer (92XXXXX44) con el teléfono móvil de Ibáñez Erquiaga (99XXXXX05) en el periodo de noviembre del 2018 a febrero del 2019, según información remitida por la empresa de telecomunicaciones Bitel, a pesar de que ambos han negado tales comunicaciones, pero sin dar una explicación satisfactoria de las razones por las que tales números de teléfono aparecen a sus nombres.” Andrés Montoya, fiscal anticorrupción

Sumado a ello, la fiscalía precisó que también existía vinculación entre el ex alcalde de La Victoria y su co-investigado Coello, al tener amistades en común tal como lo reveló este Diario.

En esa línea, para el Ministerio Público, resulta “insoslayable la existencia de elementos reveladores” que vinculan a Forsyth Sommer con los hechos investigados puesto que en su condición de alcalde tenía la capacidad suficiente para incidir sobre los funcionarios de confianza y consecuentemente sobre los procesos de contratación de la entidad edil.

Por tanto, se habría “coludido o por lo menos habría mostrado un interés ilegal, para favorecer a las empresas que eran manejadas por el imputado empresario Manuel Coello”, por lo que habría tenido “una participación importante, consciente, y voluntaria en las irregularidades advertidas”.

En este tiempo adicional otorgado por orden judicial, el Ministerio Público tiene previsto ampliar la declaración de los investigados, así como realizar pericias contables y grafotécnicas, entre otras diligencias necesarias para concluir con el esclarecimiento del caso.

El juzgado precisó que durante la audiencia de ampliación de la investigación preparatoria, no se han denunciado actos de negligencia fiscal que determinen su inacción en el transcurso del tiempo. Ello, pese a que las partes cuestionaron el transcurso del periodo computado desde la fase preliminar de la investigación.

No obstante, la judicatura recordó que conforme a los términos de la sentencia de casación N.º 02-2008-La Libertad, el plazo de diligencias preliminares no forman parte de la investigación preparatoria; entonces, la inconformidad de las partes con el periodo preliminar no tenía asidero.

Por tanto, se concluyó que era importante que se recaben las conclusiones de las pericias a efecto de poder ratificar y dotar de verosimilitud a las hipótesis incriminatorias sustentadas por el Ministerio Público o desestimarlas.

“Las conclusiones y sus observaciones son importantes porque garantizan el debido proceso en sede de investigación. Si no se concede un periodo extraordinario a la investigación, no se podría garantizar, incluso, el derecho de las personas investigadas para contradecir las conclusiones que eventualmente los comprendan u obtener aquellas que los favorecen”, precisó el juzgado.

Por ello, declaró fundada la solicitud de prórroga por ocho meses en la investigación seguida en contra de George Forsyth y otros por el presunto delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. El plazo será desde el 21 de septiembre de 2025 (cuando se solicitó la prórroga) hasta el 21 de mayo de 2026.

Descargos de los implicados

El Comercio buscó el descargo del candidato presidencial George Forsyth, pero no obtuvimos respuesta.

Su abogado, José Luis Núñez, señaló a El Comercio que el ahora candidato presidencial no cometió ningún acto ilícito y que el caso se terminará archivando.

“Usted sabe que cuando uno asume un cargo público, como en este caso el señor Forsyth la alcaldía, le iniciaron una serie de procesos, de denuncias y que a la fecha aún están en giro. Muchas de ellas ya se archivaron definitivamente, pero entre las que están quedando está esta; y no encuentro justificación, pero quieren que se lleve a cabo mayores diligencias, no se ha formulado observación y que se continúe con el proceso indagatorio”, señaló el abogado.

Aseguró que su patrocinado ha colaborado con la investigación y ya brindó su declaración en todos los procesos que se le siguen y, en este caso, ha sostenido “su inocencia” y que “no ha tenido participación alguna”.

“Él solo ha ejercido el cargo de alcalde, pero eso no lo convierte en responsable de cada una de las actividades de las direcciones de la municipalidad, que haya estado participando, o que estuviera presente. Entonces, acá lo están llevando únicamente por haber sido máximo representante de la comuna en ese entonces y no porque haya participado en cada uno de los actos de los órganos o áreas de fiscalización u otros.” José Luis Núñez, abogado de George Patrick Forsyth

El abogado aseguró que era “una suposición” la hipótesis fiscal de que Forsyth “sea conocido” de los familiares de las empresas beneficiadas y que no había nada de eso.

“Lo que pasa es que cada área de la municipalidad convoca para llevar a cabo ciertos servicios, como es en este caso. Cualquier persona, ya sea mi conocido, mi amigo o quien fuera un tercero puede participar ¿no es cierto? Acá cada área de la municipalidad convoca para los servicios que necesita y no hay favoritismo de nada”, sostuvo Núñez.

Finalmente, aseguró que esta investigación, como otras, a futuro serán archivadas porque no existen elementos que lleven a una acusación contra su patrocinado, y que ahora el caso solo está en indagación por lo que ello no hace responsable de nada al candidato presidencial.

También tratamos de contactar con Patricia Li, presidenta del Partido Somos Perú, pero no respondió hasta el cierre de este informe.

Manuel Coello no respondió; mientras que su cónyuge Milagros Erquiaga sostuvo que no sabía sobre los hechos y que se encontraba fuera del país.

“Eso ha sido hace años, antes del Covid, la verdad no recuerdo nada, si supiera algo se lo diría, pero yo no sé nada de eso (…) Si yo tuviera alguna relación con él (George Forsyth) le diría, pero no sé nada la verdad”, manifestó brevemente.

Posterior a ello, recibimos la comunicación del abogado José Luis Aybar Morales, defensa legal de los empresarios Coello y Erquiaga, quien señaló que debido a que la carpeta fiscal aún sigue abierta en el Ministerio Público, la investigación tenía carácter de reservada.

En esa línea, sostuvo que no podía brindar ningún pronunciamiento y tampoco podían hacerlo sus patrocinados.

“De acuerdo a lo que el Código Procesal Penal específica, nos atenemos a la investigación que se lleve a cabo (…) disculpe que no le pueda dar mayor información”, expresó.