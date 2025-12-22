Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Ciro Castillo-Rojo: ¿Cómo queda configurado el gobierno regional con su ausencia?
Ciro Castillo-Rojo: ¿Cómo queda configurado el gobierno regional con su ausencia?

Ciro Castillo-Rojo: ¿Cómo queda configurado el gobierno regional con su ausencia?

Edita Vargas Cerón asumió el cargo de gobernadora regional del Callao en reemplazo de Ciro Castillo-Rojo, quien se encuentra con orden de detención preliminar de 15 días por el caso “Los socios del Callao”, ya que es acusado de dirigir una organización criminal y de colusión agravada. De acuerdo con el Ministerio Público, él habría causado un perjuicio al Estado de 1.4 millones de soles por el presunto direccionamiento de contratos con proveedores. Él se encuentra actualmente con paradero desconocido.

