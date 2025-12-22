Ciro Castillo-Rojo: ¿Cómo queda configurado el gobierno regional con su ausencia?

¿Ciro Castillo-Rojo puede volver a ser gobernador regional del Callao?

El Consejo Regional del Callao decidió de manera unánime, en una sesión extraordinaria desarrollada el último 15 de diciembre, que Edita Vargas asuma como gobernadora en reemplazo de Ciro Castillo-Rojo “a efectos de garantizar la continuidad de la gestión regional”.

Este es el acuerdo del Consejo Regional del Callao sobre el reemplazo de Ciro Castillo-Rojo.

Dicha instancia invocó el artículo 23 de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la cual prevé la figura del reemplazo ante el “impedimento temporal que afecta” a Castillo-Rojo Salas.

“En consecuencia la vicegobernadora regional queda facultada para reemplazar en el cargo, con la totalidad de las competencias y facultades inherentes al despacho de la gobernación, garantizado así la marcha administrativa del pliego”, señaló el Consejo Regional del Callao en su acuerdo N°148.

No obstante, Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo-Rojo, indicó a El Comercio que su defendido puede retornar a su cargo una vez que se deje sin efecto el mandato de detención preliminar de 15 días en su contra, por lo cual ya presentó la apelación respectiva a esa medida restrictiva. Se conoció que dicha apelación sería resuelta el este martes 23 de diciembre.

Humberto Abanto. (Foto: GEC)

José Tello explicó que la suspensión de una autoridad solo está vigente mientras exista mandato de detención, por lo que si se deja sin efecto esa medida, Ciro Castillo-Rojo puede regresar a su cargo. ”En ese caso se activa el mecanismo de la suspensión, el cual tiene un límite de 120 días o lo que ordene un mandato judicial de detención”, afirmó el especialista a El Comercio.

Fuentes del Gobierno Regional del Callao indicaron a este Diario que solo se le ha encargado de manera temporal el cargo de gobernadora a Edita Vargas, por lo que la decisión del Consejo Regional del Callao de reemplazar a Ciro Castillo-Rojo fue un mero trámite para que el GORE Callao continúe funcionando en el plano administrativo.

Además, indicaron que la actual composición del Consejo Regional del Callao está dividida, ya que hay algunos que apoyan a Castillo-Rojo Salas, mientras que otros son de oposición a su gestión, pero que actualmente ya no tiene mayoría. Alegan que ese escenario ha variado debido a la presente campaña electoral.

Frente al eventual regreso de Ciro Castillo-Rojo al GORE Callao, Gonzalo Carranza, promotor de la vacancia de dicho gobernador, consideró que sería “un peligro” si se concreta esa posibilidad, pues recordó que la autoridad regional tiene abiertas varias carpetas fiscales.

“Va a seguir lo mismo (los casos de corrupción), ya que a Castillo-Rojo lo están sindicando como cabeza de una organización criminal”, aseveró.

En diálogo con El Comercio, Carranza cuestionó a las autoridades fiscales y judiciales por la demora en investigar al gobernador regional del Callao, pese a que las denuncias de corrupción se hicieron desde el 2023 y que las acusaciones alcanzan hasta a sus familiares directos.

¿Quién es Edita Vargas Cerón, la sucesora de Ciro Castillo-Rojo?

Edita Vargas Cerón nació en Bellavista y es una enfermera de profesión. Ella se graduó de licenciada en Enfermería en 1992 por la Universidad Nacional del Callao y obtuvo el grado de bachiller en Estomatología en el 2017. Ella conoció en el 2012 a Ciro Castillo-Rojo.

La actual encargada del gobierno regional ya había tentado ocupar un cargo político hace unos años, pues postuló en el 2021 al Congreso por la región Callao con el número 4 del partido Somos Perú, incluso realizó campaña con quien ahora es su antecesor, Ciro Castillo-Rojo. Su principal propuesta de campaña para llegar al Parlamento fue impulsar entre los chalacos la vacunación contra el COVID-19.

Edita Vargas y Ciro Castillo-Rojo hicieron camapaña juntos al Congreso.

Pese a que no lograron una curul en el Legislativo, la buena relación entre Vargas Cerón y Ciro Castillo-Rojo continuó, incluso postularon juntos al Gobierno Regional del Callao, ya que él fue candidato a gobernador y ella como vicegobernadora.

Sin embargo, tras ser elegidos, la relación se rompió. Ella hasta el momento no sabe cómo nació esa enemistad, pero sí recuerda que le pedía a Castillo-Rojo que le permitiera conocer el trabajo de las gerencias del GORE Callao a fin de poder desarrollar una buena labor cuando le corresponda reemplazarlo.

En un audio difundido en los medios de comunicación se le escucha al entonces gobernador regional del Callao increparle a Vargas Cerón por supuestamente complotar contra él. La enfermera contó que eso ocurrió en el 2023, cuando intentó ingresar a una reunión de gerentes del GORE Callao y que decidió grabar ese incidente porque ya había sido víctima de continuos maltratos por parte de la autoridad regional. A través de un video, Castillo-Rojo trató de defenderse y alegó que la rencilla con su vicegobernadora es por un tema de dinero.

Tras ello, la vicegobernadora, según su versión, no fue tomada en cuenta para las actividades y funciones de la gobernación.

Edita Vargas hizo campaña junto a Ciro Castillo-Rojo.

Además, ella contó que recibió una llamada de un sujeto que decía ser integrante de la banda “El Tren de Aragua del Callao” y que le daba un plazo de pocos días para que renuncie a su cargo, en caso contrario, asesinaría a sus tres hijas. Esa situación generó que Edita Vargas se viera obligada a contratar su propia seguridad ante la negativa de las autoridades de brindarle protección.

En julio el 2024 se registró un nuevo incidente en el GORE Callao, ya que el personal de seguridad impidió que la vicegobernadora ingrese a su oficina acompañada de unas personas. El video del hecho fue propalado en redes sociales.

Las ‘perlitas’ de Ciro Castillo-Rojo

Tras dos postulaciones anteriores, Ciro Castillo, quien representaba al movimiento regional Más Callao, fue elegido gobernador regional del Callao al vencer en la segunda vuelta a Miguel Cordano en las Elecciones Municipales y Regionales del 2022.

Desde el inicio, su gestión ha estado marcada por denuncias de corrupción o de presuntos favorecimientos. En un audio difundido en julio del 2023, se escucha decir a un hombre, quien sería un empresario que habría financiado la campaña electoral de Ciro Castillo-Rojo, que entregó “150 mil en efectivo”, sin especificar dólares o soles, a Elvira Madalengoitia Cajal, exasistente del despacho del gobernador y a la que fue vinculado sentimentalmente tras ser captados besándose en un local. Incluso, durante el diálogo, el interlocutor afirma que confió en Madalengoitia Cajal por el poder que mostraba, ya que había realizado varios cambios en el GORE Callao.

Esto origina la molestia de la autoridad regional, quien le reclama, con un lenguaje soez, por entregar dicho dinero. Además, Castillo-Rojo Salas evidencia que conoce de las acciones de su entonces funcionaria, como el de supuestamente cobrar por colocar a personas en puestos de trabajo del GORE Callao.

Elvira Ricabell Madalengoitia Cajal y Ciro Castillo-Rojo.

El gobernador del Callao señaló que Elvira Madalengoitia no llegó a entregarle ese dinero, por lo que le recomendó a su interlocutor que le reclame a ella y le exija la devolución. Incluso, aseguró que él mismo haría ese pedido.

En el audio, de acuerdo con el programa “Panorama”, Ciro Castillo hace mención a un presunto favorecimiento a las empresas que administran los circuitos de manejos para licencias de conducir del Callao. El empresario señala que dichas compañías habrían ofrecido 50 mil soles para conseguir la renovación de los contratos.

Otras denuncias más

Las acusaciones contra la gestión de Ciro Castillo no cesaron. En agosto del 2023, el programa “Panorama” denunció que el entonces gobernador regional del Callao financiaba con recursos públicos a medios digitales para que resalten su gestión. Incluso, en el reportaje se mostraron chats de WhatsApp en los que los periodistas involucrados coordinaban con funcionarios del GORE Callao para armar notas de casos sociales o entrevistas a funcionarios chalacos. Además, les pedían a los gerentes que ordenen a sus trabajadores que comenten de manera positiva las publicaciones del Gobierno Regional del Callao.

Ciro Castillo-Rojo rechazó estar detrás de la contratación de periodistas para que levanten su imagen. Sin embargo, cambió de posición cuando se le mostró el documento con la orden de servicio de contratación de uno de ellos y dijo que investigaría el caso.

Otro hecho que llamó la atención de las autoridades fue que un hombre de 75 años, identificado como Luis Antonio Blanco Cabrera, obtuvo un contrato del Gobierno Regional del Callao, durante la gestión de Ciro Castillo, de 918 mil soles por distintos conceptos, como pintado, limpieza, venta de productos, entre otros, pero -según su propio testimonio- no brindó ningún servicio y que solo firmó unos documentos por pedido de su hija.

Ciro Castillo-Rojo se encuentra prófugo. (Foto: Gore Callao)

Por ello, en abril del 2024, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao recogió información sobre la contratación de 58 proveedores del Gobierno Regional del Callao en el 2023, durante la gestión de Ciro Castillo Rojo.

Una reciente investigación del programa “Cuarto Poder” determinó que un 65% de los 24 aportantes de la campaña de Ciro Castillo-Rojo al Gobierno Regional del Callao obtuvo contratos y órdenes de servicio durante la gestión de dicha autoridad regional.

El caso “Los socios del Callao”

El Ministerio Público estableció que una organización criminal denominada ‘Los socios del GORE Callao’ habría operado en el 2023 para evitar los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo más de 60 contrataciones públicas por un monto total de S/ 1 461 121.10.

La investigación alcanza a 15 funcionarios y trabajadores del GORE Callao, incluyendo el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. Ellos habrían coordinado la emisión irregular de órdenes de compra y servicio para favorecer a proveedores.

Por ello, Fiscalía anticorrupción del Callao allanó 27 inmuebles y logró la detención preliminar judicial de cuatro funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao investigados por los delitos de organización criminal y colusión agravada.