00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Molina es uno de los distritos residenciales más representativos del este de Lima Metropolitana. Caracterizado por su baja densidad urbana en comparación con otros sectores de la capital, el distrito combina urbanizaciones consolidadas, zonas residenciales de alto valor, áreas verdes y sectores en constante expansión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.