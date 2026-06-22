La Molina es uno de los distritos residenciales más representativos del este de Lima Metropolitana. Caracterizado por su baja densidad urbana en comparación con otros sectores de la capital, el distrito combina urbanizaciones consolidadas, zonas residenciales de alto valor, áreas verdes y sectores en constante expansión.

El proceso electoral será clave para definir el rumbo de una jurisdicción que, debido a su crecimiento sostenido, enfrenta desafíos vinculados a la seguridad ciudadana, la movilidad urbana, la fiscalización del desarrollo inmobiliario y el mantenimiento del equilibrio entre zonas residenciales y comerciales.

Un distrito residencial en expansión

La Molina cuenta con una superficie aproximada de 65,75 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los distritos más extensos de Lima Metropolitana. Su configuración urbana está marcada por urbanizaciones cerradas, avenidas de alto tránsito y zonas de protección ecológica en áreas cercanas a las Lomas de Lima.

Esta opción se encuentra en Lima, en el distrito de la Molina. Este parque cuenta con 290 hectáreas de extensión y es ideal para realizar caminatas. (Foto: Shutterstock)

Además, es considerado un distrito de alta recaudación municipal, lo que genera expectativas vecinales respecto a la calidad de los servicios públicos, la seguridad y la planificación urbana.

La última elección y el actual gobierno municipal

En las últimas elecciones municipales, los vecinos de La Molina eligieron como alcalde a Diego Uceda, quien asumió el cargo para el periodo 2023-2026.

Diego Uceda, alcalde de La Molina. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

Durante su gestión, la comuna ha impulsado acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la mejora de la infraestructura vial y la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, algunas medidas también han generado discusión entre vecinos respecto al ordenamiento urbano y la gestión del tránsito.

¿Quiénes han sido elegidos alcaldes de Miraflores?

Diego Uceda (2023-2026) Actual alcalde del distrito. Su gestión ha priorizado la seguridad ciudadana, el ordenamiento del tránsito y el mantenimiento de espacios públicos.

Álvaro Paz de la Barra (2019-2022) Fue alcalde del distrito en el periodo municipal anterior. Su administración se enfocó en la seguridad ciudadana y en la modernización de la gestión municipal.

Juan Carlos Zurek Medina (2015-2018) Ejerció un segundo periodo consecutivo como alcalde del distrito. Su administración estuvo enfocada en obras de infraestructura vial, ordenamiento urbano y fortalecimiento de servicios municipales.

Juan Carlos Zurek Medina (2011-2014) Primer periodo de gestión del mismo alcalde, en el que impulsó proyectos de modernización urbana y mejora de la transitabilidad en el distrito.

Francisco Gabriel Dibós Silva (2007-2010) Su gestión municipal estuvo orientada al desarrollo urbano del distrito, la mejora de servicios básicos y el fortalecimiento del ordenamiento territorial.

Gabriel Del Castillo Ramírez (2003-2006) Condujo la municipalidad en un periodo de crecimiento residencial sostenido, con énfasis en la expansión de servicios municipales y la planificación del desarrollo urbano.

Obras emblemáticas y desafíos pendientes

Entre los principales espacios y referentes del distrito destacan el Parque Ecológico, el Zoológico de Huachipa en su entorno metropolitano, las Lomas de La Molina, la Universidad Nacional Agraria La Molina y sus principales urbanizaciones residenciales.

En la fachada, ya no se lee el nombre del zoológico de Huachipa, sino que ahora es el nuevo Parque de las Leyendas (foto: Jorge Cerdán). / JORGE CERDAN

No obstante, los próximos años plantean retos importantes para la futura gestión municipal. Vecinos han expresado preocupación por la seguridad ciudadana, el crecimiento inmobiliario y la necesidad de preservar las áreas naturales del distrito.

Asimismo, el equilibrio entre urbanización y conservación ambiental continúa siendo uno de los principales temas de discusión en La Molina.

¿Quiénes postulan a la alcaldía de La Molina?

La relación definitiva de candidatos aún no ha sido oficializada. Según el cronograma electoral, el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las listas admitidas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, los registros de candidaturas para elecciones primarias permiten identificar a algunas de las principales figuras que buscan competir por la alcaldía de La Molina.

Uno de los nombres con mayor trayectoria municipal es el de Juan Carlos Zurek Pardo-Figueroa, quien postula por Somos Perú. Zurek fue alcalde de La Molina durante dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2018, y su gestión estuvo marcada por obras de infraestructura vial, iniciativas de seguridad ciudadana y proyectos de modernización urbana. Su candidatura representa el intento de retornar al cargo luego de ocho años.

Otra figura de relevancia es Edmundo del Águila Herrera, candidato de Acción Popular. Del Águila fue congresista de la República durante el periodo 2000-2001 y ha ocupado diversos cargos dentro de su partido, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de la agrupación en Lima.

Por Alianza para el Progreso postula María Perla Espinoza Aquino, mientras que Avanza País presenta la candidatura de Sergio Joan Castromonte Chaparro, ambos con presencia en actividades vinculadas a la gestión local y la representación vecinal.

Asimismo, organizaciones como Juntos por el Perú, Podemos Perú y el Partido Patriótico del Perú registran candidaturas a la alcaldía pendientes de designación, por lo que sus listas podrían experimentar modificaciones antes de la publicación definitiva de candidaturas admitidas.

—Los regidores—

Además de las candidaturas a la alcaldía, las listas incluyen a profesionales, empresarios, dirigentes vecinales y exfuncionarios con experiencia en la gestión pública local.

Entre los nombres que acompañan a los aspirantes al sillón municipal figuran personas vinculadas al ámbito académico, empresarial y municipal, un perfil frecuente en un distrito caracterizado por la presencia de urbanizaciones residenciales, centros educativos y organizaciones vecinales activas.

No obstante, la conformación definitiva de las listas de regidores dependerá de los procesos internos de cada organización política y de la evaluación que realicen las autoridades electorales en las próximas semanas.

¿Cuándo serán las elecciones?

Los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a sus autoridades municipales. Los comicios definirán quién conducirá a Miraflores durante los siguientes cuatro años.