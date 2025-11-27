La Municipalidad de Lima informó que, desde la noche de este miércoles, entrará en vigencia un plan de desvío vehicular en distintos tramos de la Costa Verde. La medida responde al cierre de accesos necesario para el desarrollo de la prueba de ciclismo contrarreloj de los Juegos Bolivarianos y se mantendrá hasta la 1 p.m. del jueves 27.

De acuerdo con la comuna capitalina, estarán restringidas las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Para mantener la fluidez del tránsito, se habilitaron rutas alternas tanto en dirección al sur como al norte.

Hacia el sur, los conductores podrán circular por la avenida Costanera, Juan Bertolotto, Comandante Espinar, José Antonio de Sucre, Diego Ferré, Del Ejército, Pérez Araníbar, los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva, además de Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya.

En sentido contrario, los desvíos se realizarán por el Malecón Grau, pasaje Rada, avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, La Paz, Ricardo Palma, José Pardo, Del Ejército y Pérez Araníbar, así como por las calles Diego Ferré, Tacna, Salaverry, Federico Gallese y la avenida La Paz.

La Municipalidad de Lima exhortó a los conductores a tomar previsiones, respetar la señalización temporal y seguir las rutas designadas a fin de garantizar la seguridad de los deportistas y el orden vehicular durante el evento.