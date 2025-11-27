A través del Decreto Supremo N.° 273-2025-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo aprobó que el pago de 16 soles por hora a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), que voluntariamente patrulle a pie o en moto o participe en operaciones focalizadas durante sus días de franco o vacaciones.

La medida precisa que el efectivo debe cumplir una jornada de siete horas ininterrumpidas por día en su lucha contra la inseguridad ciudadana.

Además, el DS sostiene que este monto no es remunerativo ni pensionable, no está sujeto a cargas sociales y no forma parte del cálculo de beneficios laborales.

¿Qué policías son beneficiados?

La norma señala que el beneficio es al personal policial de armas en actividad, con aptitud médica “A”, es decir, desde oficiales hasta el grado de mayor y suboficiales. Sin embargo, no para los suboficiales de tercera recién egresados, quienes continúan en periodo de adaptación a la función policial.