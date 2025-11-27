Personal de la Municipalidad de Miraflores resguarda el lugar. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Costa Verde: cierre de la bajada de Armendáriz por los Juegos Bolivarianos
elcomercio

Costa Verde: cierre de la bajada de Armendáriz por los Juegos Bolivarianos

  • Personal de la Municipalidad de Miraflores resguarda el lugar. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    1 / 7

    Personal de la Municipalidad de Miraflores resguarda el lugar. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La Policía de Tránsito da indicaciones a un conductor sobre el desvío. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    2 / 7

    La Policía de Tránsito da indicaciones a un conductor sobre el desvío. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • Largas colas de vehículos a la espera de pasar por una calle aledaña. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    3 / 7

    Largas colas de vehículos a la espera de pasar por una calle aledaña. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La vía estará cerrada hasta las 4 de la tarde. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    4 / 7

    La vía estará cerrada hasta las 4 de la tarde. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • Buses de transporte público, autos particulares y motos a la espera de llegar a su destino. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    5 / 7

    Buses de transporte público, autos particulares y motos a la espera de llegar a su destino. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • La avenida San Martín en Barranco, usualmente sin tráfico, luce con un flujo alto de vehículos. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    6 / 7

    La avenida San Martín en Barranco, usualmente sin tráfico, luce con un flujo alto de vehículos. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

  • Vista de la vía sin ningún vehículo circulando. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
    7 / 7

    Vista de la vía sin ningún vehículo circulando. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

En la bajada de Armendáriz, vía en el límite de los distritos de Miraflores y Barranco, continúa el tráfico de autos y motos debido al cierre de la Costa Verde por las competencias ciclísticas de los .

El personal de la Policía Nacional de Tránsito del Perú y agentes de la Municipalidad de Miraflores se encuentran resguardando la zona para evitar incidentes.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Calles de Barranco y Chorrillos con largas filas de vehículos por cierre de la Costa Verde


Desvíos anunciados por la MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que se cerraron hasta las 4 de la tarde de hoy, las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Los desvíos vehiculares son:

Av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferre, av. Del Ejercito, av. Augusto Pérez Araníbar, Malecón de La Marina, Malecón Cisneros, Malecón Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.

Hacia el norte son: Malecón Grau, Pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. Del Ejercito, av. Pérez Araníbar, av. Del Ejercito, Calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry, jr. Federico Gállese, av. La Paz.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC