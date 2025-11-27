Costa Verde: cierre de la bajada de Armendáriz por los Juegos Bolivarianos
En la bajada de Armendáriz, vía en el límite de los distritos de Miraflores y Barranco, continúa el tráfico de autos y motos debido al cierre de la Costa Verde por las competencias ciclísticas de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.
El personal de la Policía Nacional de Tránsito del Perú y agentes de la Municipalidad de Miraflores se encuentran resguardando la zona para evitar incidentes.
Desvíos anunciados por la MML
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que se cerraron hasta las 4 de la tarde de hoy, las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Los desvíos vehiculares son:
Av. Costanera, av. Juan Bertolotto, jr. Comandante Espinar, av. José Antonio de Sucre, jr. Diego Ferre, av. Del Ejercito, av. Augusto Pérez Araníbar, Malecón de La Marina, Malecón Cisneros, Malecón Reserva, av. Armendáriz, av. Miguel Grau, av. El Sol, av. San Martín, av. Pedro de Osma, av. Chorrillos y av. José Olaya.
Hacia el norte son: Malecón Grau, Pasaje Rada, av. Chorrillos, av. Pedro de Osma, jr. 28 de Julio, av. Miguel Grau, av. Reducto, av. 28 de Julio, av. La Paz, av. Ricardo Palma, av. José Pardo, av. Del Ejercito, av. Pérez Araníbar, av. Del Ejercito, Calle Diego Ferré, jr. Tacna, jr. Salaverry, jr. Federico Gállese, av. La Paz.
