A través de sus redes sociales, el presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre la actual problemática que viene ocurriendo en las fronteras, donde un gran grupo de migrantes entran y salen de suelo patrio, sin respetar las leyes y procesos migratorios.

El jefe de Estado indicó que está convocando a un Consejo de Ministros Extraordinario para declarar “el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos (frontera) con las Fuerzas Armadas en su vigilancia”.

Solicitan pasaporte y visa a Venezolanos en la frontera peruana. Foto: archivo GEC

“De igual forma Migraciones y Policía Nacional intensificarán controles de identidad para tranquilidad de nuestros compatriotas”, reafirmó en el mensaje difundido.

Nuestras fronteras se respetan.

En tanto, el canciller Hugo de Zela, representantes de la PCM, viceministros de los sectores Defensa e Interior y de la PNP viene sosteniendo una reunión para abordar la crisis migratoria que se está gestando en la frontera sur, en la región de Tacna.

El Gobierno señaló que para el próximo mes se habrá ejecutado un total de 4.000 intervenciones destinadas a regular el ingreso al territorio peruano.

Problemas en frontera con Tacna

Hoy, alrededor de un centenar de ciudadanos extranjeros de distintas nacionalidades bloquearon esta mañana la frontera entre Perú y Chile, interrumpiendo el tránsito en la vía que conecta a ambos países, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú y de Carabineros de Chile.

Por su parte, el Gobierno Regional de Tacna, en un comunicado, solicita se declare en emergencia la zona de frontera de las provincias Tacna y Tarata. Insta al presidente Jerí que se de esta medida para “garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra población”.

Asimismo, se solicita se disponga reforzar presencia policial y apoyo del Ejército del Perú para fortalecer el control territorial y evitar el ingreso de migrantes indocumentados, así como el bloqueo de las vías que podrían perjudicar el desarrollo de las actividades económicas de la región Tacna.