Se dice que por el fútbol, los fanáticos son capaces de cruzar tierra, mar y aire. Es el caso de los hinchas del Flamengo, quienes a través de embarcaciones fluviales llegaron al puerto Ganso Azul en la ciudad de Iquitos para luego seguir su periplo hacia el estadio Monumental y ver su equipo jugar la final de la Copa Libertadores 2025 contra el Palmeiras.

Un gran grupo de personas, entre hombres y mujeres, procedentes de la Triple Frontera arribaron desde tempranas horas y se dirigieron a Migraciones para ordenar su situación legal en el país. Luego, se dirigirán al Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta (IQT) con destino Lima.

Los también llamados ‘torcedores’ se demoraron cerca de 20 horas desde Manaos y Tabatinga para atravesar las aguas del río Amazonas, según Canal N.

Ellos guardan un cariño especial por el Perú, ya que Paolo Guerrero (jugador de Alianza Lima), militó en su momento los colores negro y rojo.

Desde Tacna a Ate

Otro grupo de hinchas del Flamego partieron desde Río de Janeiro y cruzaron la parte sur del Perú, Tacna, para ver su equipo el día de mañana, sábado 29 de noviembre.

Contaron a RPP que primero fueron a Santiago (Chile), Arica y posteriormente tomaron un taxi con destino a Tacna.

“Estamos con confianza, ¡vamos a ganar! Solo podemos ganar. Vamos por la cuarta, Libertadores “, declaró Rogelio Rosende al medio.