Un hombre identificado como César Alonso Alarcón Perales fue asesinado de dos disparos cuando se encontraba dentro de un vehículo en la urbanización Los Viñedos, en Surco. El ataque ocurrió la noche del miércoles y, según las primeras diligencias policiales, el crimen estaría relacionado con una disputa por el control de la microcomercialización de droga en el sector.

Imágenes de una cámara de seguridad, difundidas por el municipio, muestran el momento en que el auto en el que viajaba Alarcón se detiene en el jirón Sandro Botticelli. Segundos después, uno de los acompañantes del vehículo se acerca al lado del conductor, lo encara y le dispara en el pecho.

Tras el ataque, los agresores escapan en otro automóvil que los esperaba a pocos metros.

De acuerdo con la fiscal de turno, Alarcón, natural de Ica, murió a consecuencia de los impactos de bala. Otro de los ocupantes del vehículo huyó por un pasaje cercano inmediatamente después del crimen. La Policía informó que la víctima había llegado a Lima hace unos meses y vivía en casa de un familiar en los alrededores.

Durante la inspección del auto, los agentes hallaron envoltorios con marihuana y clorhidrato de cocaína. También se encontraron pequeñas cantidades de droga en los bolsillos del fallecido, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue premeditado y vinculado a una transacción ilícita.

Las autoridades analizan los registros de las cámaras del sector para identificar a los responsables.