El canciller Hugo de Zela anunció que su viaje a Washington, Estados Unidos, para presentarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para exponer la posición peruana sobre Betssy Chávez será el miércoles 3 de diciembre.

“Estaré viajando a Washington y esa presentación la voy a hacer el miércoles de la próxima semana a las 10 a.m.”, anunció este viernes ante la prensa desde las inmediaciones de Palacio de Gobierno, luego de participar en una sesión del Consejo de Ministros.

De Zela fue consultado sobre la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo luego que fuera sentenciada, junto al exmandatario, por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 a más de 15 años de prisión efectiva.

Al respecto, el canciller aseguró que la situación de Chávez Chino no ha cambiado luego de su condena, a pesar que el Poder Judicial ordenó su captura a nivel nacional e internacional para que se acate su sentencia.

“El hecho de que Betssy Chávez haya sido ya condenada no altera en nada su situación. La situación sigue siendo exactamente igual en el sentido que ella es una solicitante de asilo en al Embajada de México y nosotros tenemos una posición ya adoptada públicamente sobre el tema”, recordó.

El ministro destacó que el Ejecutivo buscará plantear ante la OEA que se ha venido aplicando de manera “equivocada” la convención sobre asilos.

El Gobierno de México otorgó asilo a Betssy Chávez a inicios de noviembre y, desde entonces, permanece en la residencia de la embajada a la espera que haya un pronunciamiento del Gobierno sobre el salvoconducto para poder abandonar el país.