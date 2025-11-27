La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para elevar el sueldo de sus miembros y pasen de ganar S/35 mil a más de S/42 mil mensuales.

Según la iniciativa 13363/2025-JNJ presentada ante el Parlamento, se propone homologar las remuneraciones de los integrantes de la JNJ con las de los jueces supremos del Poder Judicial.

Asimismo, se plantea autorizar la aprobación implementación de una nueva escala remunerativa aplicable al personal de la Junta Nacional de Justicia sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728.

El proyecto precisa que se debe autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la aprobación de la nueva escala de ingresos para los trabajadores de la JNJ sujetos a dicho régimen.

“Para la implementación de la escala aprobada, la Junta Nacional de Justicia queda facultada a efectuar, exclusivamente con cargo a sus recursos institucionales y conforme a la normativa vigente en materia presupuestaria, las modificaciones presupuestales internas que resulten necesarias en el nivel funcional-programático”, subrayó.

En la exposición de motivos se refiere que la homologación de sueldos se sustenta, además de la alta investidura de dichos funcionarios públicos, en que los miembros de la JNJ nombran a los jueces supremos y ejercen control disciplinario sobre estos con tal intensidad que, de ser el caso, pueden sancionarlos con la destitución.

“El mandato constitucional de homologación de derechos remunerativos no se está reflejando en la realidad. Persisten diferencias en los ingresos percibidos por los miembros de la JNJ respecto de los jueces supremos, lo que genera un trato desigual contrario al principio de igualdad”, enfatizó.

Finalmente, se manifiesta que mantener esta “desigualdad” contraviene el mandato constitucional que reconoce la “equivalencia funcional entre ambos órganos y compromete la independencia institucional de la JNJ, cuya autonomía debe reflejarse también en el trato remunerativo”.

“En consecuencia, la homologación de las remuneraciones entre jueces supremos y miembros de la JNJ no solo constituye un acto de justicia funcional y equidad salarial, sino una exigencia constitucional indispensable para preservar la independencia y coherencia del sistema de justicia”, acotó.

Cabe indicar que la remuneración total de un juez supremo asciende a S/42,717.20, mientras que los miembros de la JNJ perciben S/35,017 mensuales según el Decreto Supremo N° 412-2019-EF.