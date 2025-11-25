Martín Vizcarra: PJ dicta este miércoles sentencia contra expresidente por presuntas coimas

Escucha la noticia
Martín Vizcarra: PJ dicta este miércoles sentencia contra expresidente por presuntas coimasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Martín Vizcarra será sentenciado este miércoles. El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional anuncia -desde las 9 de la mañana- su decisión frente al pedido fiscal de 15 años de prisión para el expresidente, acusado de recibir S/ 2.3 millones de dos empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua.
LEE TAMBIÉN: Martín Vizcarra “vivía de las coimas”: los alegatos finales de la fiscalía y la procuraduría antes de la sentencia del expresidente
Según la acusación fiscal, a cargo de Germán Juárez, y los testimonios de los testigos que declararon durante el juicio oral, Vizcarra recibió supuestos sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA para los proyectos Lomas de Ilo (S/ 1 millón) y Hospital de Moquegua (S/1.3 millones), respectivamente.
Newsletter Mientras Tanto
LEE TAMBIÉN: Vizcarra apostó y reculó. Una crónica de Fernando Vivas sobre su frustrada candidatura como vicepresidente
En la última audiencia del juicio oral, Vizcarra intervino para asegurar su inocencia y que estará presente en la lectura de la sentencia.
“Lo que ustedes digan, lo acataré. Estoy confiado y seguro de mi inocencia, pero ustedes evaluarán todo lo actuado. Estaré aquí el día de la sentencia para acatar lo que ustedes decidan, señores magistrados”, expresó.
El juzgado está integrado por Fernanda Ayasta (presidenta del tribunal y directora de debates), Giovanni Félix y Andy Rodríguez.
Según adelantó El Comercio, los jueces no solo decidirán si declaran inocente o culpable a Vizcarra, sino que, en caso sea condenado, definirán si es recluido en prisión de inmediato o cuando el fallo sea confirmado en segunda instancia.