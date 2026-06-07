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El votante utilizó una cédula en braille para ejercer su derecho a voto | Foto: Latina Noticias (Captura de Instagram) / Composición EC
El votante utilizó una cédula en braille para ejercer su derecho a voto | Foto: Latina Noticias (Captura de Instagram) / Composición EC
Por Redacción EC

Este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Arequipa, una persona con discapacidad visual acudió al colegio Jorge Basadre Grohmann, en el distrito José Luis Bustamante y Rivero para ejercer su derecho al voto utilizando una cédula en braille.

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