Este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Arequipa, una persona con discapacidad visual acudió al colegio Jorge Basadre Grohmann, en el distrito José Luis Bustamante y Rivero para ejercer su derecho al voto utilizando una cédula en braille.

Acompañado por un familiar, el ciudadano, cuya identidad no ha sido revelada, se dirigió al centro de votación, donde tenía que elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), recibiendo atención personalizada por parte de los miembros de mesa.

Las imágenes captadas por Latina Noticias mostraron al elector caminando junto a su acompañante, sosteniéndola del brazo para orientarse de manera segura hacia la mesa de votación. Tras identificarse y entregar los datos requeridos, se dirigió a la urna y emitió su voto. Al finalizar, retomó el brazo de su acompañante para retirarse.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el padrón electoral incluyó a más de 204 000 ciudadanos con discapacidad a nivel nacional. Para este grupo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso recursos de accesibilidad, señalización diferenciada y mecanismos de asistencia que buscan reducir las barreras durante el sufragio.

La jornada electoral se rige por la Ley de Trato Preferente (Ley N.° 28683), que garantiza atención prioritaria a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.

Para los ciudadanos con discapacidad visual, la ONPE ofreció plantillas gratuitas y de uso personal en braille que se superponen a la cédula y permiten identificar las opciones de votación.

También se permite que la persona puede ingresar a la cámara secreta con alguien de su confianza si necesita apoyo para completar el procedimiento. Si tiene dificultad para firmar, puede usar su huella digital como alternativa de identificación en el acta.

Además, en esta jornada electoral, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) velaron por el respeto a los derechos de los votantes y la correcta aplicación del trato preferente.