El Programa de Alimentación Escolar (PAE), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, inició este martes 2 de diciembre la Convocatoria Pública dirigida a proveedores interesados en participar en el Proceso de Contratación 2026, un proceso clave para asegurar el servicio alimentario destinado a más de 4.2 millones de escolares en todo el país.

La convocatoria marca el inicio de una serie de etapas establecidas en el cronograma oficial. Entre el jueves 4 y viernes 5 de diciembre, los postores podrán presentar consultas y observaciones a las bases preliminares, las cuales serán absueltas los días 10 y 11. Con dichos aportes, la versión final de las bases se publicará del 12 al 15 de diciembre. Posteriormente, las propuestas técnicas y económicas deberán ser presentadas los días 16 y 17.

Convocatoria 2026 del PAE arranca con cambios para garantizar alimentación segura en escuelas. (Foto: Midis)

Según el PAE, tras la recepción de las propuestas se continuará con la evaluación y calificación de los postores, seguida de la adjudicación y notificación de ganadores. El proceso también contempla plazos para la presentación de impugnaciones y la resolución de controversias, con el fin de asegurar la transparencia del procedimiento. La inscripción para participar estará abierta hasta el 15 de diciembre en la página oficial del programa.

Como parte del nuevo modelo de contratación, el PAE ha reforzado los filtros para proteger la salud de la población escolar. No podrán participar empresas que hayan ocasionado afectaciones sanitarias ni aquellas que no cuenten con Registro Nacional de Proveedores (RNP). Asimismo, instituciones como la Contraloría, el Ministerio Público y DIGESA participarán en el proceso de vigilancia y control.

PAE abre inscripción para proveedores y refuerza control sanitario en proceso de contratación. (Foto: Midis)

El programa destacó que las fichas técnicas empleadas han sido aprobadas por Perú Compras, lo que permitirá asegurar un mejor aporte nutricional en los alimentos que se distribuirán durante el año escolar 2026. La nueva propuesta del PAE busca potenciar el rendimiento físico e intelectual de los estudiantes, contribuir al tratamiento contra la anemia y reducir la incidencia de sobrepeso y obesidad.

El PAE reiteró su compromiso con un servicio de alimentación escolar nutritivo, oportuno y de calidad, respaldado por un proceso de compras transparente y alineado con los estándares que exige la atención de millones de escolares en el país.