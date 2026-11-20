El sismo de magnitud 6,7 que remeció Junín el viernes 20 de noviembre y se sintió en Lima y otras regiones del país dejó una importante advertencia para la población: estar preparados puede marcar la diferencia ante una emergencia. Después de un movimiento telúrico, los servicios básicos podrían interrumpirse, algunas viviendas quedar inhabitables y el acceso a alimentos o asistencia médica complicarse. Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda contar con el denominado «Combo de la Supervivencia», integrado por una mochila de emergencia y una caja de reserva. Ambos elementos cumplen funciones distintas y permiten atender las necesidades básicas de una familia durante los primeros días.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia según Indeci?

La mochila de emergencia está diseñada para cubrir las necesidades esenciales durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre. Su contenido debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, un botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene personal, una manta de abrigo y herramientas que permitan mantenerse informado y comunicarse. Indeci también recomienda incorporar una linterna, una radio portátil a pilas, baterías de repuesto y un silbato para pedir ayuda en caso de quedar atrapado o necesitar asistencia.

En el apartado de alimentación, se pueden incluir conservas, galletas de agua, barras energéticas y otros productos que no necesiten refrigeración ni preparación complicada. El botiquín debe contar con gasas, vendas, esparadrapo, antisépticos, alcohol medicinal y medicamentos de uso habitual. También conviene guardar papel higiénico, toallitas húmedas, gel antibacterial, mascarillas y una muda de ropa. La cantidad de provisiones debe responder al número de integrantes del hogar y a sus necesidades particulares.

¿Cuánto debe pesar la mochila y dónde se debe guardar?

Una de las recomendaciones más importantes es evitar que la mochila se convierta en una carga difícil de transportar durante una evacuación. La guía de Indeci establece como referencia un peso aproximado de ocho kilogramos para los artículos destinados a dos adultos. Asimismo, recomienda contar con una mochila por cada dos personas y utilizar un modelo resistente, con compartimentos que permitan organizar los objetos. No es necesario comprar una nueva: también puede servir un bolso o maletín en buenas condiciones.

La ubicación también puede ser determinante. El equipamiento debe permanecer en un lugar visible, accesible y conocido por todos los integrantes de la familia, preferentemente cerca de una ruta de salida. No debe guardarse bajo objetos pesados, en espacios difíciles de alcanzar o en lugares que puedan quedar bloqueados después de un movimiento sísmico. Además, es importante revisar periódicamente los alimentos, el agua, las pilas y los medicamentos para reemplazar aquellos que hayan vencido o perdido sus condiciones de uso.

¿Qué es la caja de reserva y por qué también debes prepararla?

El segundo componente del Combo de la Supervivencia es la caja de reserva, que está pensada para cubrir las necesidades de la familia entre el segundo y el cuarto día después de una emergencia. A diferencia de la mochila, no debe llevarse durante la evacuación, sino permanecer guardada en un espacio seco y protegido, como un jardín o un lugar seguro de la vivienda. Puede contener agua, leche en polvo o evaporada, sopas instantáneas, galletas, conservas, chocolates, ropa adicional y artículos de higiene.

Indeci advierte que este segundo equipamiento es importante porque, después de un terremoto, podrían producirse interrupciones en el abastecimiento de productos y demoras en la llegada de ayuda humanitaria. Por eso, la mochila y la caja de reserva no deben confundirse: una permite responder a las necesidades inmediatas y la otra ayuda a sostener a los integrantes del hogar durante los días posteriores.

¿Qué artículos adicionales debes incluir según las necesidades de tu familia?

El contenido de la mochila también debe considerar a los integrantes más vulnerables del hogar. Si hay bebés, se deben incorporar pañales, leche, biberones, alimentos infantiles y ropa de cambio. Para adultos mayores o personas con discapacidad, es importante incluir medicamentos de uso permanente, lentes adicionales, pañales geriátricos y cualquier elemento indispensable para su movilidad o atención. Las mujeres también pueden necesitar toallas higiénicas y otros productos de cuidado personal.

Finalmente, la preparación debe acompañarse de un plan familiar que establezca las zonas seguras, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. El sismo de Junín demuestra que un movimiento telúrico puede sentirse a cientos de kilómetros y sorprender incluso a quienes no viven cerca del epicentro. Por ello, Indeci recomienda no esperar a que ocurra otra emergencia para organizar estos implementos, revisar su contenido y asegurarse de que todos sepan dónde encontrarlos y cómo utilizarlos.