Un operativo de donación de órganos y tejidos realizado en la región Cusco permitirá que cuatro pacientes en lista de espera accedan a trasplantes de corazón, hígado y riñón, además de dos trasplantes de córneas, informó el Seguro Social de Salud (EsSalud). La intervención corresponde al operativo número 52 de la institución y se concretó gracias a la decisión solidaria de una familia donante.

La donación fue posible mediante el trabajo articulado del equipo de Procura de EsSalud, que acompañó de forma permanente y respetuosa a la familia, brindando orientación y contención emocional, y activando cada una de las etapas necesarias para convertir la voluntad solidaria en procedimientos médicos destinados a salvar vidas.

EsSalud realiza operativo 52 de donación de órganos que beneficiará a pacientes en lista de espera. (Foto: EsSalud)

El proceso se desarrolló como una carrera contra el tiempo y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos, médicos especialistas, enfermeras y personal altamente capacitado, quienes ejecutaron con precisión la asignación y el trasplante de los órganos. Asimismo, las córneas donadas permitirán que dos personas recuperen la visión, con un impacto directo en su calidad de vida.

El traslado de los órganos se realizó a través de un operativo médico y logístico de alta complejidad, diseñado para cumplir con los tiempos críticos que exige cada trasplante. Durante el desarrollo del procedimiento, el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho, supervisó y recibió los órganos junto a la doctora Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante de la institución.

Donación de órganos en Cusco permitirá trasplantes vitales y recuperación de la visión. (Foto: EsSalud)

El titular de EsSalud destacó la importancia de fortalecer la donación de órganos como un pilar para salvar vidas, mientras que la doctora Díaz Gálvez resaltó el valor humano que existe detrás de cada donación y el trabajo conjunto entre las familias donantes y los equipos especializados de salud.

En declaraciones posteriores, el presidente ejecutivo de EsSalud informó que los establecimientos del Seguro Social a nivel nacional cuentan con el medicamento inmunosupresor tacrolimus, fundamental para el tratamiento y la sobrevida de los pacientes trasplantados. Precisó que se han distribuido cerca de 129 420 tabletas para garantizar la continuidad del tratamiento postrasplante.

Este operativo se suma a los 439 trasplantes realizados por EsSalud entre enero y el 10 de diciembre de 2025 en todo el país, que incluyen intervenciones de riñón, hígado, médula ósea, corazón y córneas, tanto en Lima como en regiones. Con ello, la institución reafirma su compromiso de fortalecer el sistema nacional de donación y trasplante y de promover una cultura solidaria que contribuya a reducir las listas de espera.

