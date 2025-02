Desde hace algunas semanas el verano se ha presentado con mucha fuerza en algunas regiones costeras del Perú, superando valores históricos de 32°C que han afectado la rutina de muchas personas. Aunque es una temporada preferido por varios, ya que se puede acudir a las playas, realizar actividades al aire libre, entre otras cosas, lo cierto es que las altas temperaturas acompañada del aumento en la radiación ultravioleta (UV) puede traer graves consecuencias para la salud si se expone mucho. Ante ello, muchos se cuestionan sobre el inicio de la siguiente estación en nuestro país: el otoño. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO TERMINA EL VERANO EN PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que el verano en nuestro país finalizará el próximo jueves 20 de marzo de 2025 y dará paso a la estación del otoño, que iniciará ese mismo día a las 4:01 de la mañana. Asimismo, es importante mencionar que las estaciones astronómicas tienen una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios. A continuación, te indicamos las siguientes fechas de las estaciones astronómicas en el Perú:

Otoño: 20 de marzo 04:01 a. m.

Invierno: 20 de junio 09:42 p. m.

Primavera: 22 de septiembre 01:19 p. m.

Verano: 21 de diciembre 10:03 a. m.

¿CÓMO SERÁN LAS TEMPERATURAS EN EL VERANO, SEGÚN SENAMHI?

La presidenta ejecutiva del Senamhi, Gabriela Rosas, brindó una entrevista a RPP para referirse a la estación del verano que inició el 21 de diciembre de 2024 en el país. La ingeniera indicó que el clima para esta temporada será normal a cálido, con una diferencia en la temperatura entre las zonas costeras cercanas al mar y las más alejadas del litoral, superando los 31°C.

“A nivel de todo el territorio, las condiciones van a estar predominando entre normales a cálidas Es importante mencionar que, sobre todo la parte de costa norte y costa central, se espera que las condiciones térmicas estén dentro de lo normal o por encima de sus valores normales. Va a ser diferente al verano pasado”, dijo al inicio.

Según la experta, en el caso de Lima Metropolitana, se espera que haya temperaturas de 21 °C como mínima y 28 °C como máxima en los distritos cercanos al mar, mientras que la situación podría variar para las comunas alejadas del océano, ya que la temperatura podría oscilar hasta 30 °C. Incluso, dejó entrever que podría haber días de ola de calor, superando los 31 °C.

“En el caso de Lima Metropolitana, los distritos que están más pegados hacia el litoral, más cerca al mar, las temperaturas van a estar entre los 21° C como mínimo y 28° C -en promedio- como máximo. Los distritos más alejados pueden tener temperaturas máximas que lleguen a 30° C y sus mínimas en 19° C. No descartamos que pueda haber algunos días dentro del periodo -a mediados- (donde se den) temperaturas que superen los 31° C u olas de calor”, explicó para dicho medio.

¿QUÉ RECOMENDACIONES EXISTEN PARA PROTEGERSE DEL CALOR?

De acuerdo con el Senamhi y el Ministerio de Salud (Minsa), existen varias recomendaciones para disminuir los riesgos asociados a las altas temperaturas y que principalmente los más afectados suelen ser los adultos mayores, personas con alguna enfermedad y niños. Por consiguiente, te presentamos varias medidas de prevención ante este sofocante calor: