Un trabajador de construcción civil fue asesinado a balazos este lunes en una zona concurrida de Ventanilla, Callao. La víctima fue identificada como Moisés Aguirre Pomareda, de 44 años, quien se encontraba en inmediaciones del óvalo La Playa cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El ataque ocurrió frente a una caseta de serenazgo ubicada en la avenida La Playa. De acuerdo con información preliminar recogida por medios que llegaron hasta el lugar, los agresores efectuaron entre 14 y 15 disparos contra Aguirre Pomareda. En la escena, vecinos y agentes de la Policía Nacional encontraron aproximadamente 14 casquillos.

Víctima habría intentado escapar

Según las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por ATV, el ataque comenzó cuando los dos sujetos interceptaron a la víctima. Uno de ellos descendió de la motocicleta y perseguido a Aguirre Pomareda, quien intentó alejarse corriendo.

Peritos de Criminalística encontraron aproximadamente 14 casquillos en la escena del crimen. Foto: Violeta Ayasta @photo.gec

El atacante lo siguió durante varios metros y efectuó disparos hasta provocarle la caída. Posteriormente, el segundo sujeto, que permanecía en la motocicleta, se acercó al lugar donde quedó tendida la víctima. Ambos huyeron posteriormente de la zona.

La motocicleta utilizada por los presuntos atacantes fue encontrada a unas dos cuadras del lugar del crimen. Según la información recogida preliminarmente, habría presentado un desperfecto, por lo que los responsables habrían continuado su fuga a pie. La vinculación del vehículo con el asesinato deberá ser determinada mediante las investigaciones policiales.

Familia cuestiona funcionamiento de cámaras

Hasta el lugar llegaron familiares de Aguirre Pomareda, quienes exigieron el esclarecimiento del crimen. La hija del trabajador cuestionó que las cámaras de seguridad ubicadas cerca de la caseta de serenazgo no hubieran permitido evitar el ataque o registrar adecuadamente lo ocurrido.

“De una casilla de serenazgo, las cámaras cómo no van a estar funcionando, es la segunda vez, me informan que matan, la segunda vez en menos de un mes, cómo van a estar matando así”, manifestó la hija de Aguirre Pomareda.

Sin embargo, ATV reportó que la caseta se encontraba operativa y difundió imágenes de seguridad relacionadas con el ataque.

Peritos de Criminalística encontraron aproximadamente 14 casquillos en la escena del crimen. Foto: Violeta Ayasta @photo.gec

La zona ya había registrado otro episodio violento recientemente. En agosto, dos hermanos fueron atacados a balazos en la avenida La Playa, también cerca de una caseta de videovigilancia; uno de ellos murió y el otro resultó herido.

Tras el ataque, agentes de la Policía y peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la escena. Los especialistas recogieron evidencias y casquillos que serán incorporados a la investigación.

Mientras culminaban las diligencias, la zona permaneció cercada y se coordinaba el retiro de la barrera para restablecer el tránsito vehicular con normalidad. La familia de Aguirre Pomareda, en tanto, pidió que se identifique y sancione a los responsables.