Sicarios dispararon al menos 14 balazos contra hombre frente a caseta de serenazgo. Foto: Violeta Ayasta @photo.gec
Sicarios dispararon al menos 14 balazos contra hombre frente a caseta de serenazgo. Foto: Violeta Ayasta @photo.gec
Por Redacción EC

Un trabajador de construcción civil fue asesinado a balazos este lunes en una zona concurrida de Ventanilla, Callao. La víctima fue identificada como Moisés Aguirre Pomareda, de 44 años, quien se encontraba en inmediaciones del óvalo La Playa cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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