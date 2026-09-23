Con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor y generar nuevas oportunidades de desarrollo, se llevó a cabo con éxito el programa “Mujeres con Energía” en el distrito chalaco de Ventanilla.

Durante seis semanas, más de 150 lideresas de ollas comunes, que pertenecen a 98 organizaciones, fortalecieron sus capacidades para generar nuevas oportunidades económicas para sus familias.

El impacto alcanzado por el programa “Mujeres con Energía” ya supera las 1.900 beneficiarias en todo el Perú, consolidando a una comunidad de mujeres que podrá impulsar su desarrollo económico. En esta última etapa se incluyó talleres de repostería y salubridad y también contenidos enfocados en finanzas, herramientas digitales y seguridad en la cocina.

Desde 2025, Mujeres con Energía fortaleció su enfoque en el emprendimiento, incorporando contenidos de educación financiera, gestión de negocios y herramientas digitales para contribuir al desarrollo económico de las beneficiarias.

Como parte de esta edición, 47 lideresas participaron en una jornada de mentoría junto a voluntarios de Solgas, donde identificaron oportunidades de mejora para sus emprendimientos y recibieron orientación especializada para potenciar su crecimiento y sostenibilidad.

“Entendemos que el desarrollo sostenible se construye cuando generamos oportunidades que fortalecen las capacidades de las personas y contribuyen al progreso de las comunidades. Mujeres con Energía refleja ese compromiso, acompañando a mujeres líderes con herramientas y conocimientos, potenciando su espíritu emprendedor y generando nuevas oportunidades para sus familias y entorno”, señaló Nikitza Chávez, gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Solgas.

En esta ocasión, se logró desarrollar con éxito la nueva edición “Mujeres con Energía”, gracias al apoyo constante y una organización minuciosa de Solgas. Asimismo, se trabajó en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao y Aprenda.

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