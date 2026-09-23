El impacto alcanzado por el programa “Mujeres con Energía” ya supera las 1.900 beneficiarias en todo el Perú | Foto: Difusión
El impacto alcanzado por el programa “Mujeres con Energía” ya supera las 1.900 beneficiarias en todo el Perú | Foto: Difusión
/ @aledge96
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor y generar nuevas oportunidades de desarrollo, se llevó a cabo con éxito el programa “Mujeres con Energía” en el distrito chalaco de Ventanilla.