El océano Pacífico occidental usualmente se distingue por su intensa actividad tectónica, la elevada presión, la oscuridad absoluta y la presencia de especies adaptadas a condiciones extremas, características que la convierten en un área de gran interés para la investigación científica y la exploración de los océanos. Sin embargo, alberga algunas de las zonas más profundas de la Tierra, la cual la consolida como uno de los escenarios más desafiantes para la ciencia moderna. Esto ha despertado el interés de ingenieros, biólogos, científicos, aficionados y otros especialistas, quienes centran su atención en este fascinante y enigmático ecosistema abisal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ZONA MÁS PROFUNDA DE LA TIERRA?

Se trata del Abismo Challenger, ubicado en la Fosa de las Marianas, cerca de Guam, es considerado el punto más profundo conocido de la Tierra, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). De hecho, su profundidad se estima en 10 935 metros, aunque algunas expediciones científicas han registrado mediciones incluso superiores. Así, este ecosistema abisal supera la altura del monte Everest, por lo que su cumbre quedaría sumergida bajo más de dos kilómetros de agua.

Esta formación se originó por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa de las Marianas, un proceso tectónico responsable de la formación de algunas de las fosas oceánicas más profundas del planeta. Sin embargo, uno de los grandes desafíos de los especialistas es descender hasta el fondo de la Fosa de las Marianas, ya que requiere tecnología especializada capaz de soportar presiones extremas. Aun así, las investigaciones han revelado una sorprendente biodiversidad, con especies adaptadas a vivir en la oscuridad absoluta y a profundidades extremas, conforme comparte La República.

¿EN QUE LUGAR SE ENCUENTRA EL TREN MÁS LARGO DEL MUNDO?

De acuerdo con la plataforma Vistazo, desde el pasado 21 de junio de 2001, Australia mantiene el récord del tren de carga más largo del mundo, la cual fue operado por BHP Iron Ore. Este convoy, de modelo General Electric AC6000CW, alcanzó una longitud de 7,3 kilómetros, estuvo conformado por 682 vagones y ocho locomotoras, y recorrió 275 kilómetros entre las minas de Newman y Yandi hasta el puerto de Port Hedland, estableciendo un récord que, hasta la fecha, continúa vigente.

Asimismo, uno de los aspectos más sorprendentes de esta hazaña fue que el tren, con un peso cercano a las 100 000 toneladas y equipado con 5 648 ruedas, fue operado por un solo maquinista desde una única cabina de mando. No obstante, esta locomotora fue diseñada para evaluar la capacidad de transportar grandes volúmenes de carga en la industria minera, lo cual otra no ha logrado superar esta marca que estableció.