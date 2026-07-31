Por Redacción EC

El océano Pacífico occidental usualmente se distingue por su intensa actividad tectónica, la elevada presión, la oscuridad absoluta y la presencia de especies adaptadas a condiciones extremas, características que la convierten en un área de gran interés para la investigación científica y la exploración de los océanos. Sin embargo, alberga algunas de las zonas más profundas de la Tierra, la cual la consolida como uno de los escenarios más desafiantes para la ciencia moderna. Esto ha despertado el interés de ingenieros, biólogos, científicos, aficionados y otros especialistas, quienes centran su atención en este fascinante y enigmático ecosistema abisal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.