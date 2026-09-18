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Resumen

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Anthropic lanza el nuevo chatbot Claude. (Foto: ANTHROPIC)
Anthropic lanza el nuevo chatbot Claude. (Foto: ANTHROPIC)
/ ANTHROPIC
Por Agencia Europa Press

Anthropic ha compartido las tres mediciones con las que considera que se puede ofrecer una mejor comprensión del ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) de frontera, ante la amenaza que supone el hecho de que estos sistemas sean cada vez más potentes y hayan comenzado a automatizar gran parte de su propio desarrollo.