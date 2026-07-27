La espera terminó para los fanáticos de Black Eyed Peas. La agrupación conformada por Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo volverá a Lima como parte de su nueva gira por Sudamérica, en un espectáculo que promete revivir los temas que marcaron a toda una generación.

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La cita será el 2 de septiembre de 2026 en Arena 1 Park, donde la banda ofrecerá un show de gran formato con un recorrido por éxitos como “I Gotta Feeling”, “Where Is the Love?”, “Boom Boom Pow” y “Pump It”, además de una producción internacional con un despliegue visual y sonoro que promete hacer vibrar al público.

Este concierto marcará el esperado regreso de Black Eyed Peas al Perú tras 15 años de ausencia, convirtiéndose en una cita imperdible para quienes crecieron con su música y quieren volver a disfrutarla en vivo.

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