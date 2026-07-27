(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La espera terminó para los fanáticos de Black Eyed Peas. La agrupación conformada por Will.i.am, Apl.de.ap y Taboo volverá a Lima como parte de su nueva gira por Sudamérica, en un espectáculo que promete revivir los temas que marcaron a toda una generación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Contenido publicitarioPagado por un anunciante sin participación de la redacción de El Comercio.