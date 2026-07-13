El negro es uno de los colores más presentes en el mundo de la moda. Desde prendas elegantes para eventos formales hasta atuendos para el día a día, su facilidad para combinar con casi cualquier tonalidad y su apariencia sofisticada lo han convertido en un clásico del guardarropa. Sin embargo, para la psicología del color, esta elección podría decir mucho más que un simple gusto por la estética. Aquí te decimos qué dice la piscología sobre dicho tema.

Un color que comunica más de lo que parece

Aunque muchas personas recurren al negro por comodidad o porque estiliza la figura, diversos especialistas sostienen que también puede funcionar como una forma de comunicación no verbal. Según información difundida por El Tiempo, la psicóloga Lara Ferreiro, citada por ABC, explica que quienes optan con frecuencia por este tono suelen buscar proyectar una imagen de seguridad, sobriedad y fortaleza.

La experta señala que el negro transmite una sensación de autoridad y autocontrol, por lo que suele ser elegido por quienes desean mostrarse serios o mantener una presencia más reservada frente a los demás. De esta manera, la ropa también se convierte en un recurso para expresar la personalidad.

¿Por qué algunas personas siempre eligen este color?

La psicología del color plantea que el negro puede responder a distintas necesidades emocionales. En algunos casos, vestir de esta tonalidad representa una manera de pasar desapercibido y evitar atraer demasiadas miradas. Esta preferencia podría observarse en personas introvertidas o en quienes buscan ocultar inseguridades relacionadas con su aspecto físico.

“Este color también puede asociarse con la melancolía y la nostalgia, mientras ofrece una sensación de protección y seguridad”, sostiene Lara Ferreiro. Desde esa perspectiva, el negro no solo cumple una función estética, sino que también puede brindar una sensación de refugio emocional para quien lo utiliza.

La imagen que proyecta frente a los demás

Curiosamente, la percepción externa suele ser distinta de las motivaciones personales. Mientras algunas personas usan negro para no destacar, quienes las rodean pueden interpretarlo como un símbolo de elegancia, misterio o sofisticación. Incluso, este color puede transmitir creatividad, rebeldía, liderazgo o una presencia imponente.

“Esta tonalidad también transmite paz a muchas personas”, afirma la especialista. Asimismo, concluye que, en términos generales, quienes prefieren vestir de negro suelen proyectar confianza y una identidad bien definida, aunque las razones detrás de esa elección pueden variar según la experiencia y la personalidad de cada individuo.