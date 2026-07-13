Por Redacción EC

El negro es uno de los colores más presentes en el mundo de la moda. Desde prendas elegantes para eventos formales hasta atuendos para el día a día, su facilidad para combinar con casi cualquier tonalidad y su apariencia sofisticada lo han convertido en un clásico del guardarropa. Sin embargo, para la psicología del color, esta elección podría decir mucho más que un simple gusto por la estética. Aquí te decimos qué dice la piscología sobre dicho tema.