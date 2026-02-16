Laura Spoya: Captan a sujeto retirando cosas de su auto tras accidente

Resumen

Captan a sujeto retirando cosas del auto de Laura Spoya tras accidente. (Foto: Instagram / Captura de video)
Por Redacción EC

Laura Spoya fue la protagonista de un aparatoso accidente la madrugada del pasado 12 de febrero. Ahora, se han revelado más detalles sobre el hecho, ya que cámaras de seguridad captaron a un joven retirando cosas del vehículo de la exMiss Perú tras su choque.

