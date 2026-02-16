Laura Spoya: Captan a sujeto retirando cosas de su auto tras accidente

Laura Spoya fue la protagonista de un aparatoso accidente la madrugada del pasado 12 de febrero. Ahora, se han revelado más detalles sobre el hecho, ya que cámaras de seguridad captaron a un joven retirando cosas del vehículo de la exMiss Perú tras su choque.

El programa dominical Reporte Semanal emitió imágenes en las que se muestra cómo un sujeto no identificado aparece en la escena y retira cosas del vehículo de Laura Spoya mientras la conductora de televisión era atendida.

El hecho habría ocurrido pasadas las 3:37 a.m., mientras la conductora de “Al sexto día” era atendida por los bomberos, un joven llegó y se estacionó al frente, luego se acercó al auto de Laura Spoya y retiró algunas cosas, entre ellas, una almohada y otros objetos.

“Bajó un policía y ahí mismo llegó un vehículo blanco que se estacionó al frente. Empezó a llamar por teléfono. ¿Con quién coordinaría?, no sé”, dijo un testigo al dominical.

De acuerdo a las imágenes, cuando el sujeto procede a retirarse, un policía lo detiene y, tras una breve charla, lo deja ir. Aún no se revelado la identidad de esta persona ni detalles sobre lo que sacó del vehículo.

Por otro lado, Laura Spoya reapareció en una entrevista para “Al sexto día” y reveló detalles de la difícil situación que vivió, confirmando que fue operada tras sufrir la fractura de vértebras.

“Sí me ha afectado emocionalmente, pero agradecerle a mi familia y amigos que me han escrito porque uno no está libre de sufrir un accidente. He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes”, precisó Laura Spoya.

“Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos, que haya perdido algún tipo de movilidad, pero apunta todo a mejoría. Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, agregó.