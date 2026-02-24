| : Caso Lizeth Marzano: Poder Judicial ordena medida cautelar contra Vill | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Caso Lizeth Marzano: Poder Judicial ordena medida cautelar contra Villar
videos
>
elcomercio

/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Caso Lizeth Marzano: Poder Judicial ordena medida cautelar contra Villar

El Poder Judicial impone impedimento de salida del país a Adrián Villar, investigado por la muerte de la atleta Lizeth Marzano. Este proceso resalta las implicaciones legales de un trágico accidente ocurrido en San Isidro.

GLOBAL + Videos

Bad Bunny sacude el Super Bowl con mensaje político y críticas de Trump

Bad Bunny sacude el Super Bowl con mensaje político y críticas de Trump

España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo

España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo

Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump

Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump

Trump acusa a Maduro de torturas y matanzas

Trump acusa a Maduro de torturas y matanzas

PAÍS + Videos

Arequipa: desbordes de torrentera dejan seis muertos y viviendas sepultadas en lodo

Arequipa: desbordes de torrentera dejan seis muertos y viviendas sepultadas en lodo

Máncora inundada: balneario en crisis por lluvias y abandono

Máncora inundada: balneario en crisis por lluvias y abandono

SJL: sicarios asesinan a dueño de discoteca frente a su local

SJL: sicarios asesinan a dueño de discoteca frente a su local

Batalla campal en el Rímac: pandillas se enfrentan con piedras y explosivos

Batalla campal en el Rímac: pandillas se enfrentan con piedras y explosivos

ENTRETENIMIENTO + Videos

Valentino Palacios se pronuncia tras grave acusación y pide disculpas en redes

Valentino Palacios se pronuncia tras grave acusación y pide disculpas en redes

Bad Bunny rinde homenaje a Willy Colón en emotivo concierto en São Paulo

Bad Bunny rinde homenaje a Willy Colón en emotivo concierto en São Paulo

Karime Scander se luce como Reina del Carnaval de Pimentel

Karime Scander se luce como Reina del Carnaval de Pimentel

La Tinka del 22 de febrero: descubre a los afortunados ganadores

La Tinka del 22 de febrero: descubre a los afortunados ganadores

DEPORTES + Videos

Paulo Autuori alza la voz tras el 2-2 de Cristal y condena insultos desde la tribuna

Paulo Autuori alza la voz tras el 2-2 de Cristal y condena insultos desde la tribuna

Carrillo celebra título en Brasil, Gallese se luce en Colombia y Quispe pierde gol hecho en Australia

Carrillo celebra título en Brasil, Gallese se luce en Colombia y Quispe pierde gol hecho en Australia

De Robinho a Dani Alves: futbolistas acusados de abuso sexual y sus distintos finales

De Robinho a Dani Alves: futbolistas acusados de abuso sexual y sus distintos finales

Alianza Lima: Zambrano, Trauco y Peña habrían dejado entrenamiento en Matute

Alianza Lima: Zambrano, Trauco y Peña habrían dejado entrenamiento en Matute

CIENCIA + Videos

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

TECNO + Videos

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

VIDA + Videos

Conoce los 4 tipos de quemaduras

Conoce los 4 tipos de quemaduras

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

TRAILERS + Videos

Entrenamiento al límite: “Máquina de guerra” se estrena en Netflix este 6 de marzo

Entrenamiento al límite: “Máquina de guerra” se estrena en Netflix este 6 de marzo

Caos y poder: “En el barro” estrena su segunda temporada este 13 de febrero en Netflix

Caos y poder: “En el barro” estrena su segunda temporada este 13 de febrero en Netflix

“La celda de los milagros” llega a Netflix con un relato de injusticia y resistencia

“La celda de los milagros” llega a Netflix con un relato de injusticia y resistencia

Peaky Blinders: “El hombre inmortal” llega a Netflix con una historia en medio de la guerra

Peaky Blinders: “El hombre inmortal” llega a Netflix con una historia en medio de la guerra

HISTORIAS + Videos

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?